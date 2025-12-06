فاز برشلونة بنتيجة 5-3 أمام مضيفه ريال بيتيس، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، على ملعب لا كارتوخا في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده من النقاط إلى 40 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة 24 في المركز الرابع.

وحقق برشلونة الفوز السادس على التوالي في الدوري الإسباني، منذ آخر هزيمة أمام ريال مدريد.

تشكيل برشلونة

وجاء تشكيل برشونة كالتالي:

حارس المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جولز كوندي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: بيدري - روني بردجي - إيريك جارسيا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - فيران توريس - لامين يامال.

أحداث المباراة

وافتتح أنتوني التسجيل لـ ريال بيتيس في الدقيقة 6، بعدما تلقى كرة وهو منفردًا بمرمى برشلونة.

وأدرك فيران توريس هدف التعادل لـ برشلونة في الدقيقة 11، بعد كرة عرضية من من كوندي.

وسجل فيران توريس الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 31، لعب بيدري كرة بينية لبردجي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويصوب في المرمى.

وشهدت الدقيقة 40، هدف جديد من فيران توريس لبرشلونة.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 58، بعد عودة الحكم إلى الفار.

وسجل لامين يامال هدف من ركلة جزاء لبرشلونة في الدقيقة 59.

وألغى حكم المباراة هدف لريال بيتيس في الدقيقة 78 بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 85، سجل يورينتي هدفًا لريال بيتيس من ضربة رأسية.

وأهدر راشفورد هدفًا محققًا لـ برشلونة في الدقيقة 89، بعدما انفرد بالمرمى وصوب خارج الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ريال بيتيس في الدقيقة 90، انبرى لها هيرنانديز ونجح في تسجيلها.