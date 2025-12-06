المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

1 3
19:30
برشلونة

برشلونة

كأس العرب
السودان

السودان

0 2
18:00
العراق

العراق

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
لانس

لانس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
رين

رين

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

5 0
14:30
الزمالك

الزمالك

مستقبل أراوخو مجهول.. هل يتعاقد برشلونة مع مدافع جديد؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:04 م 06/12/2025
أراوخو

الأوروجواياني رونالد أراوخو

يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا معقدًا مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الوضع غير المؤكد للمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، الذي يعاني من مشاكل بدنية ونفسية بعد فترة صعبة مع الفريق.

برشلونة في مأزق الشتاء بسبب حالة أراوخو

ويبدو أن أراوخو، البالغ من العمر 26 عامًا، يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب أدائه المتراجع وكثرة البطاقات الحمراء في المباريات المهمة، آخرها مباراة كارثية أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث طرد بعد خطأين واضحين، وغاب عن مباراة الدوري التالية ضد ألافيس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد المدافع الأوروجواياني عن الملاعب لأجل غير مسمى، في محاولة للتعافي النفسي، بينما منحه النادي عدة أيام للراحة.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، أصبحت حالة أراوخو تحديًا أمام إدارة برشلونة، التي لا تعرف بعد ما إذا كان ينبغي التعاقد مع مدافع جديد أم انتظار عودة أراوخو إلى أفضل مستوياته.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، إذا استعاد أراوخو جاهزيته ومستواه المعتاد، قد لا يكون التعاقد مع مدافع إضافي أمرًا ضروريًا.

لكن الغموض حول مدة غيابه ومستوى عودته يضع برشلونة أمام خيار صعب، خاصة مع جدول المباريات المزدحم في الأشهر المقبلة.

برشلونة الدوري الإسباني الانتقالات الشتوية رونالد أراوخو

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

0 0
ليفربول

ليفربول

32

نسبة الاستحواذ: ليفربول 65% - ليدز 35%

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
