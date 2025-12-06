مستقبل أراوخو مجهول.. هل يتعاقد برشلونة مع مدافع جديد؟

يواجه نادي برشلونة الإسباني موقفًا معقدًا مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الوضع غير المؤكد للمدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، الذي يعاني من مشاكل بدنية ونفسية بعد فترة صعبة مع الفريق.

برشلونة في مأزق الشتاء بسبب حالة أراوخو

ويبدو أن أراوخو، البالغ من العمر 26 عامًا، يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه، بعد تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب أدائه المتراجع وكثرة البطاقات الحمراء في المباريات المهمة، آخرها مباراة كارثية أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حيث طرد بعد خطأين واضحين، وغاب عن مباراة الدوري التالية ضد ألافيس بسبب التهاب في المعدة والأمعاء.

ومنذ ذلك الحين، ابتعد المدافع الأوروجواياني عن الملاعب لأجل غير مسمى، في محاولة للتعافي النفسي، بينما منحه النادي عدة أيام للراحة.

ومع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، أصبحت حالة أراوخو تحديًا أمام إدارة برشلونة، التي لا تعرف بعد ما إذا كان ينبغي التعاقد مع مدافع جديد أم انتظار عودة أراوخو إلى أفضل مستوياته.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، إذا استعاد أراوخو جاهزيته ومستواه المعتاد، قد لا يكون التعاقد مع مدافع إضافي أمرًا ضروريًا.

لكن الغموض حول مدة غيابه ومستوى عودته يضع برشلونة أمام خيار صعب، خاصة مع جدول المباريات المزدحم في الأشهر المقبلة.