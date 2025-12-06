المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الثانية على التوالي.. أتلتيكو مدريد يخسر أمام بلباو في الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:53 ص 07/12/2025
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

خسر أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بلباو، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس السبت في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وسجل أليكس بيرنجرير هدف أتلتيك بلباو في الدقيقة 85.

وسقط أتلتيكو مدريد للمباراة الثانية على التوالي، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام برشلونة بنتيجة 2-1.

بينما صحح أتلتيك بلباو مساره من جديد، بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام ريال مدريد بثلاثية دون رد.

وتلقى أتلتيكو مدريد الهزيمة الثالثة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتعطل أتلتيكو مدريد في سباق صدارة الدوري الإسباني، حيث اتسع الفارق مع برشلونة إلى 9 نقاط.

وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع، فيما رفع أتلتيك بلباو رصيده من النقاط إلى 23 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني. 

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد أتلتيك بلباو

