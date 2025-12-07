يستعد فريق ريال مدريد مساء اليوم الأحد، لمواجهة سيلتا فيجو على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

ويتطلع فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الاقتراب أكثر من صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها برشلونة في الوقت الحالي بعدما حقق الفوز مساء أمس السبت على ريال بيتيس بنتيجة 5-3.

برشلونة حاليا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

كما أن ريال مدريد نفسه انتصر على أتلتيك بلباو في الجولة الماضية بنتيجة 3-0، وبالتالي يرغب في استمرار الانتصارات المحلية قبل مواجهة مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، سيفكر في الدفع بالتشكيل التالي أمام سيلتا فيجو:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، ماركو أسينسيو، إيدر ميليتاو، ألفارو كاريراس.

في الوسط: أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

في الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي.

وبهذه التشكيلة، سيكون ألونسو قد نجح في حل أزمة الجبهة اليمنى بعد إصابة ألكسندر أرنولد خلال المباراة الماضية، بالإضافة إلى حل أزمة الدفاع الذي يعاني من كثرة الإصابات بشكل عام.