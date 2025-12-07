يعود نادي ريال مدريد الإسباني، إلى أرضية ميدانه مرة أخرى "سانتياجو برنابيو"، مساء اليوم الأحد، بعد خوض 6 مباريات متتالية خارج الأرض.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

عودة بعد غياب 37 يوماً

مرّ 37 يومًا و37 ليلة منذ آخر مباراة لريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو والتي كانت أمام فريق فالنسيا.

مباراة ريال مدريد الأخيرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" كانت بتاريخ 1 نوفمبر الماضي أمام فالنسيا، وانتصر فيها النادي الملكي بنتيجة (4-0).

وتغيرت الأمور كثيرًا منذ آخر مرة رأى فيها مشجعو ريال مدريد فريقهم في البرنابيو.

حينها، كان ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني، ولكنه الآن يتأخر عن المتصدر برشلونة بفارق 4 نقاط.

وخاض ريال مدريد خلال فترة الـ37 يوماً، إجمالي 6 مباريات خارج أرضه، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا و4 مباريات في الليجا.

وبدأ ريال مدريد مشوار مباريات خارج الأرض بعيدا عن "سانتياجو برنابيو"، بالخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (1-0)، ثم تعادل مع رايو فاييكانو في الليجا بدون أهداف.

وواصل النادي الملكي تعثره في الدوري الإسباني خارج أرضه عندما تعادل (2-2) أمام إلتشي، ولكنه عاد للانتصارات أمام أولمبياكوس (4-3) في دوري أبطال أوروبا.

ولكن مشوار التعثر في الليجا استمر بالتعادل مع جيرونا بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق الفوز الأول في الدوري الإسباني بعد 3 مباريات متتالية بدون انتصار، عندما اكتسح أتلتيك بلباو بنتيجة (3-0) على ملعب "سان ماميس".

ويسعى النادي الملكي لتحقيق الانتصار أمام سيلتا فيجو على ملعبه، مساء اليوم، من أجل تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطة وحيدة في جدول الترتيب.