المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خسارة الصدارة وتعثرات خارج الأرض.. ريال مدريد يعود إلى سانتياجو برنابيو بعد 37 يوماً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:28 م 07/12/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يعود نادي ريال مدريد الإسباني، إلى أرضية ميدانه مرة أخرى "سانتياجو برنابيو"، مساء اليوم الأحد، بعد خوض 6 مباريات متتالية خارج الأرض.

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني.

عودة بعد غياب 37 يوماً

مرّ 37 يومًا و37 ليلة منذ آخر مباراة لريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو والتي كانت أمام فريق فالنسيا.

مباراة ريال مدريد الأخيرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" كانت بتاريخ 1 نوفمبر الماضي أمام فالنسيا، وانتصر فيها النادي الملكي بنتيجة (4-0).

وتغيرت الأمور كثيرًا منذ آخر مرة رأى فيها مشجعو ريال مدريد فريقهم في البرنابيو.

حينها، كان ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني، ولكنه الآن يتأخر عن المتصدر برشلونة بفارق 4 نقاط.

وخاض ريال مدريد خلال فترة الـ37 يوماً، إجمالي 6 مباريات خارج أرضه، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا و4 مباريات في الليجا.

وبدأ ريال مدريد مشوار مباريات خارج الأرض بعيدا عن "سانتياجو برنابيو"، بالخسارة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (1-0)، ثم تعادل مع رايو فاييكانو في الليجا بدون أهداف.

وواصل النادي الملكي تعثره في الدوري الإسباني خارج أرضه عندما تعادل (2-2) أمام إلتشي، ولكنه عاد للانتصارات أمام أولمبياكوس (4-3) في دوري أبطال أوروبا.

ولكن مشوار التعثر في الليجا استمر بالتعادل مع جيرونا بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق الفوز الأول في الدوري الإسباني بعد 3 مباريات متتالية بدون انتصار، عندما اكتسح أتلتيك بلباو بنتيجة (3-0) على ملعب "سان ماميس".

ويسعى النادي الملكي لتحقيق الانتصار أمام سيلتا فيجو على ملعبه، مساء اليوم، من أجل تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى نقطة وحيدة في جدول الترتيب.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg