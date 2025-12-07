بيكهام: ميسي أخبرني برغبته في العودة إلى كامب نو

أكد ديفيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، أن ليونيل ميسي يريد العودة إلى كامب نو.

وقاد ميسي، فريقه إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال بيكهام في تصريحات صحفية: "أتمنى أن يعيش ميسي في ميامي بعد اعتزاله، لكن ليو أخبرني أنه يحلم فقط بحياة قرب كامب نو".

وأضاف: "لا يوجد لاعب يعشق برشلونة بقدره، يمكنك رؤية شعار برشلونة على ساقه وحتى على زجاجة الماء الخاصة به".

ومدد ليونيل ميسي عقده مع إنتر ميامي لثلاثة مواسم أخرى، حتى عام 2028.

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في 2023، بعد نهاية عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد نهاية عقده مع النادي.

وبشكل عام، قاد ميسي، إنتر ميامي إلى اللقب الثالث في تاريخ النادي، حيث توج بلقبي كأس الدوريات ودرع المشجعين.

وحقق ميسي اللقب رقم 48 في مسيرته، ليصبح الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة.

وضمن إنتر ميامي، مقعده في دور الـ16 ببطولة كونكاكاف 2026.

كما تأهل إنتر ميامي إلى نهائي بطولة كأس ميشيلوب ألترا للأبطال "كأس الأبطال" لمواجهة بطل المكسيك.