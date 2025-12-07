ريال مدريد يقتحم صراع كبار أوروبا لضم جوهرة فرنسا

كشفت تقارير صحفية عن اقتحام نادي ريال مدريد الإسباني، صراع التعاقد مع النجم الفرنسي الواعد، أيوب بوادي، متوسط ميدان ليل الفرنسي.

ويحظى أيوب بوادي، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي لعب 19 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم مع ليل، باهتمام بالغ من كبار أندية أوروبا.

ريال مدريد ينافس على جوهرة ليل الفرنسي

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" فقد قرر ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، لنجم ليل الصاعد أيوب بوادي، أنه سيعتمد عليه في المستقبل.

ومدد لاعب الوسط الشاب، في الأيام القليلة الماضية عقده مع ليل، حتى عام 2029، ويحاول الاتحاد المغربي لكرة القدم، إقناعه بتمثيل أسود الأطلسي.

ويلعب بوادي حاليًا مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، ولا يُستبعد استدعاؤه للمنتخب الأول في الفترة المقبلة، لما يمتلكه من موهبة وإمكانات مميزة للغاية.

ويعتبر أيوب بوادي ركيزة أساسية في تشكيلة مدرب ليل، برونو جينيسيو، خلال الموسم الحالي، بعدما لعب 15 مباراة في الدوري الفرنسي وأربع في الدوري الأوروبي.

وصار أيوب مطلوبًا بشدة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة من جانب أندية مانشستر يونايتد، ريال مدريد، إنتر ميلان، وكذلك باريس سان جيرمان.

علاوة على ذلك أبدى كل من بايرن ميونيخ وأرسنال ويوفنتوس اهتمامهم بمتوسط الميدان الفرنسي، ومن جانبه سيوافق نادي ليل على بيع اللاعب، نظير 60 مليون يورو.

ويحتاج ريال مدريد يشكل خاص إلى التعاقد مع أيوب بوادي، في ظل تذبذب مستوى الثنائي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، مع اقتراب رحيل داني سيبايوس.