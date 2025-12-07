المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حققه أمام ريال بيتيس.. برشلونة يصل إلى الفوز رقم 1800 بالدوري الإسباني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:49 م 07/12/2025
برشلونة

فريق برشلونة

حقق نادي برشلونة فوزًا هامًا أمام نظيره ريال بيتيس، في المباراة التي جرت بينهما بالدوري الإسباني، إذ وصل الفريق الكاتالوني إلى الانتصار رقم 1800 في المسابقة.

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره ريال بيتيس، بنتيجة (5-3) في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإسباني.

برشلونة يصل إلى الفوز رقم 1800 بالدوري

وصل نادي برشلونة إلى الفوز رقم 1800 في تاريخه ببطولة الدوري الإسباني، وذلك بعد 96 عامًا من الانتصار الأول له في المسابقة، حينما تفوق على راسينج سانتاندير في 12 فبراير 1929.

ويأتي الفوز رقم 1800 لنادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، بعد أن خاض الفريق 3082 مباراة في المسابقة خلال 97 عامًا.

وفاز برشلونة بمباراته رقم 1000 في الدوري الإسباني، يوم 26 سبتمبر 1993، عندما أمطر الفريق شباك سرقسطة برباعية في المواجهة التي جرت في الجولة الرابعة من موسم 1993/1994، بنتيجة (4-1).

وجاء الانتصار رقم 1700 لبرشلونة في الدوري يوم 3 أبريل 2022، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بالجولة 30 من موسم 2021/2022 بهدف وحيد سجله بيدري.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg