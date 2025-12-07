حقق نادي برشلونة فوزًا هامًا أمام نظيره ريال بيتيس، في المباراة التي جرت بينهما بالدوري الإسباني، إذ وصل الفريق الكاتالوني إلى الانتصار رقم 1800 في المسابقة.

وتمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على نظيره ريال بيتيس، بنتيجة (5-3) في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ15 من مواجهات الدوري الإسباني.

برشلونة يصل إلى الفوز رقم 1800 بالدوري

وصل نادي برشلونة إلى الفوز رقم 1800 في تاريخه ببطولة الدوري الإسباني، وذلك بعد 96 عامًا من الانتصار الأول له في المسابقة، حينما تفوق على راسينج سانتاندير في 12 فبراير 1929.

ويأتي الفوز رقم 1800 لنادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني، بعد أن خاض الفريق 3082 مباراة في المسابقة خلال 97 عامًا.

وفاز برشلونة بمباراته رقم 1000 في الدوري الإسباني، يوم 26 سبتمبر 1993، عندما أمطر الفريق شباك سرقسطة برباعية في المواجهة التي جرت في الجولة الرابعة من موسم 1993/1994، بنتيجة (4-1).

وجاء الانتصار رقم 1700 لبرشلونة في الدوري يوم 3 أبريل 2022، في ملعب سبوتيفاي كامب نو، بالجولة 30 من موسم 2021/2022 بهدف وحيد سجله بيدري.