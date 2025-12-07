علق النجم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، على أنباء رحيله عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالرحيل عن الفريق مؤخرًا، حيث أكدت التقارير أن وجهة اللاعب المحتملة هي المملكة العربية السعودية.

رافينيا يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة إلى دوري روشن

وقال رافينيا في تعليق له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أنا حقًا لا أعرف من أين قالت الصحف كل هذا الهراء".

وأضاف: "ولكن حسنًا، أعلم أن الأخبار الكاذبة تخرج من هذا المكان".

وكانت قد قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن اللاعب طلب من برشلونة الاستماع إلى بعض العروض المقدمة له من دوري روشن، لفتح الباب حول رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن نجم منتخب البرازيل قام بتكذيب تلك الأنباء.

وشارك رافينيا في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة اليوم الأحد بشكل طبيعي، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وفاز الفريق الكتالوني في مباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس بنتيجة 5-3، حيث يواصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

وكان غياب اللاعب عن المباراة بسبب شعوره بإجهاد عضلي طفيف، لكنه أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة البارسا المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت، كما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية.