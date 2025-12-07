المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

- -
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

- -
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رافينيا يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة إلى دوري روشن

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:59 م 07/12/2025
رافينيا دياز

رافينيا

علق النجم البرازيلي رافينيا، لاعب فريق برشلونة، على أنباء رحيله عن الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب البرازيلي بالرحيل عن الفريق مؤخرًا، حيث أكدت التقارير أن وجهة اللاعب المحتملة هي المملكة العربية السعودية.

رافينيا يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة إلى دوري روشن

وقال رافينيا في تعليق له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "أنا حقًا لا أعرف من أين قالت الصحف كل هذا الهراء".

وأضاف: "ولكن حسنًا، أعلم أن الأخبار الكاذبة تخرج من هذا المكان".

وكانت قد قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن اللاعب طلب من برشلونة الاستماع إلى بعض العروض المقدمة له من دوري روشن، لفتح الباب حول رحيله في الميركاتو الشتوي المقبل، ولكن نجم منتخب البرازيل قام بتكذيب تلك الأنباء.

وشارك رافينيا في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة اليوم الأحد بشكل طبيعي، بعدما غاب عن التشكيل الأساسي للفريق في المباراة الأخيرة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وفاز الفريق الكتالوني في مباراته الأخيرة أمام ريال بيتيس بنتيجة 5-3، حيث يواصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

وكان غياب اللاعب عن المباراة بسبب شعوره بإجهاد عضلي طفيف، لكنه أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة البارسا المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت، كما أكدت صحيفة سبورت الإسبانية.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني رافينيا فريق برشلونة رحيل رافينيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg