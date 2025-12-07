رافينيا يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة إلى دوري روشن

فيديو قد يعجبك
"الراحلون والصفقات".. مصدر يكشف ليلا كورة تفاصيل جلسة الحسم بين الخطيب وتوروب
"اسم مطروح".. مصدر يكشف ليلا كورة حقيقة مفاوضات الأهلي لضم يزن النعيمات
بسبب المستحقات والتدريبات.. مصدر ليلا كورة: عمر فرج يبدأ إجراءات فسخ عقده مع الزمالك
مصر تنافس بـ3 فرص.. سيناريوهات تأهل 5 منتخبات لإكمال عقد ربع نهائي كأس العرب
مباراتان في أمريكا وأخرى بكندا.. مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
