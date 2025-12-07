المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد تألقه أمام بيتيس.. هل سيعتمد فليك على يامال كصانع لعب؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:48 م 07/12/2025
لامين يامال

لامين يامال

أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، يفكر في الاعتماد على لامين يامال في مركز خط الوسط المهاجم في المباريات المقبلة، بعد الظهور بشكل جيد في مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ارتقاء يامال إلى مستوى التوقعات في المباراة الأخيرة كان بمثابة مفاجأة لهانز فليك، وهو الأمر الذي جعله يفكر في الدفع باللاعب في بعض المباريات القوية في الفترة المقبلة في المركز ذاته.

وكان قد تحدث فليك عن مستوى اللاعب في المباراة، حيث قال في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "أنا سعيد بأداء اللاعب في هذا المركز، لم نجرب هذا الأمر من قبل، وبالتأكيد هذا سيمنحنا ميزة إضافية في المباريات المقبلة".

وأضاف: "ما قام به على مدار المباراة كان جيدًا للغاية، هو انسجم بشكل جيد، وكان يهاجم ويدافع جيدًا، هو يتطور ويتحسن يوم بعد يوم، وبالتأكيد هذا مفيد لنا جميعًا".

واستطاع يامال أن يسجل هدفًا وحيدًا في مباراة ريال بيتيس من ركلة جزاء، في اللقاء الذي شهد فوز البارسا بخماسية مقابل 3 أهداف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق برشلونة لضرب موعدًا أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ديسمبر ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال يامال فريق برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

3

تمريرات بين لاعبي منتخب سوريا وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 0
تونس الثاني

تونس الثاني

6

تسلل على منتخب تونس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg