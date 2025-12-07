أكدت التقارير الصحفية الإسبانية أن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، يفكر في الاعتماد على لامين يامال في مركز خط الوسط المهاجم في المباريات المقبلة، بعد الظهور بشكل جيد في مباراة الفريق الأخيرة أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن ارتقاء يامال إلى مستوى التوقعات في المباراة الأخيرة كان بمثابة مفاجأة لهانز فليك، وهو الأمر الذي جعله يفكر في الدفع باللاعب في بعض المباريات القوية في الفترة المقبلة في المركز ذاته.

وكان قد تحدث فليك عن مستوى اللاعب في المباراة، حيث قال في تصريحات صحفية بعد اللقاء: "أنا سعيد بأداء اللاعب في هذا المركز، لم نجرب هذا الأمر من قبل، وبالتأكيد هذا سيمنحنا ميزة إضافية في المباريات المقبلة".

وأضاف: "ما قام به على مدار المباراة كان جيدًا للغاية، هو انسجم بشكل جيد، وكان يهاجم ويدافع جيدًا، هو يتطور ويتحسن يوم بعد يوم، وبالتأكيد هذا مفيد لنا جميعًا".

واستطاع يامال أن يسجل هدفًا وحيدًا في مباراة ريال بيتيس من ركلة جزاء، في اللقاء الذي شهد فوز البارسا بخماسية مقابل 3 أهداف.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق برشلونة لضرب موعدًا أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ديسمبر ، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.