تستمر التطورات بشأن مصير المدافع الألماني أنطونيو روديجر، مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، مع تكرار إصاباته في السنوات الماضية.

وينتهي عقد رودريجر الحالي مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، أي أنه سيكون وكيلاً حرًا بحلول يناير المقبل.

ويحظى المدافع الألماني باهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي، بعد تراجع مشاركاته مع ريال مدريد، في ظل معاناته من إصابات متكررة.

غموض مصير روديجر

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يُفكّر في مصير روديجر، الذي ينتهي عقده بحلول 30 من يونيو القادم، في ظل الغموض المحيط بوضعه الحالي.

ويفكر المدافع الألماني في مستقبله، وقد فتح الباب، مؤخرًا، أمام إمكانية الرحيل في الفترة المقبلة، خاصة أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، ويخضع عقده مع ريال مدريد للتدقيق، بحيث يتم التجديد له عامًا بعد عام.

وقال روديجر: "أتطلع للعودة إلى المباريات مع ريال مدريد بشكل منتظم، أعرف جسدي جيدًا، ومع التقدم في السن، لا تعود الأمور كما كانت من قبل، أريد الاستماع إلى جسدي".

ونوه التقرير بأن الجهاز الفني وإدارة ريال مدريد، يناقشان تأثير المدافع الألماني على الفريق، حيث تم اعتبار الإصابات التي عانى منها اللاعب في الأشهر الأخيرة، جزءًا من الماضي.

وأكد تقرير "آس" بأن رودريجر بذل أقصى جهده البدني، لمساعدة الفريق، ولذلك يجب تحليل عدد مبارياته ومدى جاهزيته بشكل مفصل، قبل حسم رحيله أو استمراره مع الفريق.

الدوري السعودي يترقب

أفادت صحيفة "آس" في تقريرها أن أندية المملكة العربية السعودية، تراقب موقف المدافع الألماني، والذي قد يتجه للموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي، والاستفادة من المميزات المالية الكبيرة التي يحصل عليها المحترفين الأجانب.

واختتم التقرير بأن روديجر وزميله النمساوي ديفيد آلابا، ينتظران عروضًا مالية مغرية واتصالات جادة مع وكلائهم من جانب أندية الدوري السعودي، على غرار ما جرى مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الانتقالات السابقة.

ورصدت السعودية في وقتٍ سابق راتبًا خياليًا لإقناع فينيسيوس بالانضمام إلى الهلال، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2027، ولا تسير مفاوضاته مع الميرنجي بأفضل شكل.