المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 0
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لعنة الإصابات وإغراءات السعودية.. مصير روديجر "صداع" يُزعج ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:24 م 07/12/2025
روديجر

أنطونيو روديجر

تستمر التطورات بشأن مصير المدافع الألماني أنطونيو روديجر، مع نادي ريال مدريد الإسباني، في ظل اقتراب عقده من الانتهاء، مع تكرار إصاباته في السنوات الماضية.

وينتهي عقد رودريجر الحالي مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، أي أنه سيكون وكيلاً حرًا بحلول يناير المقبل.

ويحظى المدافع الألماني باهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي، بعد تراجع مشاركاته مع ريال مدريد، في ظل معاناته من إصابات متكررة.

غموض مصير روديجر

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد يُفكّر في مصير روديجر، الذي ينتهي عقده بحلول 30 من يونيو القادم، في ظل الغموض المحيط بوضعه الحالي.

ويفكر المدافع الألماني في مستقبله، وقد فتح الباب، مؤخرًا، أمام إمكانية الرحيل في الفترة المقبلة، خاصة أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، ويخضع عقده مع ريال مدريد للتدقيق، بحيث يتم التجديد له عامًا بعد عام.

وقال روديجر: "أتطلع للعودة إلى المباريات مع ريال مدريد بشكل منتظم، أعرف جسدي جيدًا، ومع التقدم في السن، لا تعود الأمور كما كانت من قبل، أريد الاستماع إلى جسدي".

ونوه التقرير بأن الجهاز الفني وإدارة ريال مدريد، يناقشان تأثير المدافع الألماني على الفريق، حيث تم اعتبار الإصابات التي عانى منها اللاعب في الأشهر الأخيرة، جزءًا من الماضي.

وأكد تقرير "آس" بأن رودريجر بذل أقصى جهده البدني، لمساعدة الفريق، ولذلك يجب تحليل عدد مبارياته ومدى جاهزيته بشكل مفصل، قبل حسم رحيله أو استمراره مع الفريق.

الدوري السعودي يترقب

أفادت صحيفة "آس" في تقريرها أن أندية المملكة العربية السعودية، تراقب موقف المدافع الألماني، والذي قد يتجه للموافقة على الانتقال إلى الدوري السعودي، والاستفادة من المميزات المالية الكبيرة التي يحصل عليها المحترفين الأجانب.

واختتم التقرير بأن روديجر وزميله النمساوي ديفيد آلابا، ينتظران عروضًا مالية مغرية واتصالات جادة مع وكلائهم من جانب أندية الدوري السعودي، على غرار ما جرى مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال الانتقالات السابقة.

ورصدت السعودية في وقتٍ سابق راتبًا خياليًا لإقناع فينيسيوس بالانضمام إلى الهلال، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده في صيف 2027، ولا تسير مفاوضاته مع الميرنجي بأفضل شكل.

الدوري السعودي ريال مدريد الدوري الإسباني أنطونيو روديجر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سوريا

سوريا

0 0
فلسطين

فلسطين

3

تمريرات بين لاعبي منتخب سوريا وسط الملعب للسيطرة على الكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
قطر

قطر

0 0
تونس الثاني

تونس الثاني

6

تسلل على منتخب تونس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg