كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

كأس العرب
قطر

قطر

0 2
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

بعد اكتمال جاهزيته.. برشلونة يتخذ قرارًا صادمًا تجاه تير شتيجن

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:08 م 07/12/2025
تير شتيجن

تير شتيجن - هانز فليك

تلقى الجهاز الفني لنادي برشلونة، بقيادة الألماني هانز فليك، مفاجأة هامة، حول تطور جاهزية مواطنه مارك أندريه تير شتيجن.

ويقترب برشلونة من استعادة مارك تير شتيك للمرة الأولى هذا الموسم، بعد أن خضع لعملية جراحية في ظهره، خلال الصيف الماضي.

برشلونة يستعيد تير شتيجن

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوتبول إسبانيا" فإن الجهاز الطبي يستعد لمنح تير شتيجن موافقة رسمية، على المشاركة مع برشلونة، في الجولة المقبلة لبطولة الدوري الإسباني، أمام أوساسونا.

وخاض اللاعب الدولي الألماني مراحل تعافيه الأخيرة بنجاح، وبعد تكثيفه لتدريبات الجماعية خلال الأسابيع الأخيرة، يأمل أن يكون متاحًا للمشاركة مع برشلونة في "كامب نو".

وكان تير شتيجن حارس مرمى برشلونة الأساسي لأكثر من عقد من الزمان، منذ انضمامه من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014.

ورغم ذلك، فإن المدرب هانز فليك، أبلغ اللاعب ذي الـ33 عامًا، أنه سيكون بديلاً للحارس خوان جارسيا، الوافد منذ الصيف الماضي، قادمًا من إسبانيول.

وأشار التقرير إلى وضع تير شتيجن، كونه لن يتغير حتى بعد استعادة جاهزيته الفنية والبدنية مع الفريق الكتالوني، بعد غيابه عن جميع مباريات الموسم الحالي.

رحيل مرتقب

وأكدت شبكة "فوتبول إسبانيا" أن برشلونة يطمح في التخلص من تير شتيجن مع فتح سوق الانتقالات الشتوية، مطلع يناير المقبل.

ويعمل وكيل الحارس الألماني بالفعل على تسهيل رحيل موكله، حيث ترددت أنباء عن اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم.

ويحتاج تير شتيجن للمشاركة من أجل ضمان مكانه في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، خلال الصيف المقبل.

وبما أن برشلونة لن يعتمد على الحارس الألماني، فإن رحيله في يناير يبدو مؤكدًا، رغم أن عقده الحالي ينتهي في 30 يونيو من عام 2028.

برشلونة الدوري الإسباني تير شتيجن الميركاتو الشتوي

