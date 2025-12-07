خطف فريق فالنسيا التعادل في الثواني الأخيرة من مواجهة نظيره فريق إشبيلية، وذلك خلال مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

تعادل فالنسيا

مباراة فالنسيا ضد إشبيلية انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)، والتي أقيمت على ملعب ميستايا، لحساب الجولة الـ15 من مسابقة الليجا.

وتمكن إشبيلية من التقدم في النتيجة عن طريق سيزار تاريجا، الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 58 من اللقاء.

لكن فالنسيا رفضت الخسارة على أرضها، وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 90+3، والذي وقع عليه هوجو دورو.

فالنسيا بعد التعادل، رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ15، بينما إشبيلية أصبح رصيده 17 نقطة بالمركز الـ12، في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

انتصار إلتشي

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم الأحد، حقق فريق إلتشي فوزًا كبيرًا على ضيفه فريق جيرونا بنتيجة (3-0)، التي أقيمت على ملعب مانويل فاليرو.

وسجل أهداف مباراة إلتشي ضد جيرونا، عن طريق جيرمان فاليرا بالدقيقة 40، ثم رافا مير الذي سجل ثنائية بالدقائق 51 و57.

وأصبح إلتشي بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 12 نقطة، حيث يتواجد في المرتبة الـ18، بجدول ترتيب الليجا.