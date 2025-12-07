المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
22:00
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

1 0
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

0 0
21:45
ليون

ليون

كأس العرب
قطر

قطر

0 3
19:00
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
فلسطين

فلسطين

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

1 2
18:30
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

1 1
19:00
بولونيا

بولونيا

تشكيل ريال مدريد.. بديل أرنولد.. وجولر أساسيًا أمام سيلتا فيجو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:03 م 07/12/2025
ريال مدريد وجيرونا

لاعبو ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ15 من المسابقة.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 36 نقطة، بينما ضيفه سيلتا فيجو يتواجد بالمرتبة الـ14، برصيد 16 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، يشهد وجود تغييرات في خط الدفاع، لتعويض ترينت ألكسندر أرنولد الغائب للإصابة.

كما يدخل أردا جولر في وسط الملعب بدلًا من كامافينجا الذي يتواجد على دكة البدلاء ضد سيلتا فيجو، ويأتي تشكيل ريال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

دكة البدلاء:

لونين، سيرجيو ميستر، كامافينجا، إندريك، رودريجو، جونزالو، داني سيبايوس، براهيم دياز، روديجر، فرانكو ماستانتونو وجوان مارتينيز.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نابولي

نابولي

1 0
يوفنتوس

يوفنتوس

18

هدف راسموس هويلوند في الدقيقة السابعة هو أسرع هدف يسجله نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي منذ هدف فرناندو دي نابولي في الدقيقة الخامسة في الأول من أبريل عام 1989

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3

تستأنف المباراة مرة اخرى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
