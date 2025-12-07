أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لمواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، لحساب الجولة الـ15 من المسابقة.

ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 36 نقطة، بينما ضيفه سيلتا فيجو يتواجد بالمرتبة الـ14، برصيد 16 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو، يشهد وجود تغييرات في خط الدفاع، لتعويض ترينت ألكسندر أرنولد الغائب للإصابة.

كما يدخل أردا جولر في وسط الملعب بدلًا من كامافينجا الذي يتواجد على دكة البدلاء ضد سيلتا فيجو، ويأتي تشكيل ريال مدريد كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، تشواميني، أردا جولر.

الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

دكة البدلاء:

لونين، سيرجيو ميستر، كامافينجا، إندريك، رودريجو، جونزالو، داني سيبايوس، براهيم دياز، روديجر، فرانكو ماستانتونو وجوان مارتينيز.