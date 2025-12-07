ريال مدريد ينضم لسباق ضم مدافع دورتموند

انضم نادي ريال مدريد لسباق التعاقد مع المدافع الألماني نيكو شلوتربيك لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مع نهاية عقده مع "أسود الفاستيفاليا" في صيف 2027.

ووفقًا لشبكة "سكاي" في نسختها الألمانية، فإن نادي ريال مدريد انضم لسباق التعاقد مع نيكو شلوتربيك، والذي يُعد هدفًا لأندية بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفربول في الصيف القادم.

وأشارت الشبكة في نسختها الألمانية، إلى أن وكلاء اللاعب يبحثون حاليًا مع الأندية الراغبة في ضم موكلهم في الصيف القادم.

وكان نادي بوروسيا دورتموند قد أبدى رغبته في تجديد التعاقد مع المدافع الألماني الدولي، إلا أن اللاعب لا يفضل هذه الفكرة مرحبًا بالرحيل للحصول على تجربة أفضل.

وخاض المدافع الألماني الدولي 15 مباراة خلال هذا الموسم، ليسجل هدفًا ويصنع هدفين في مسابقة الدوري الألماني.

وتُقدَّر قيمة اللاعب بـ40 مليون يورو وفقًا لما جاء عبر موقع "ترانسفير ماركت".