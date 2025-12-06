سجل نادي برشلونة رقمًا تاريخيًا، لم يحدث منذ 95 عامًا، بفضل تشكيلته الشابة التي دخل بها مواجهة ريال بيتيس مساء أمس، وحسمها لصالحه بنتيجة 5-3 في الدوري الإسباني.

احتفى موقع برشلونة الرسمي، بتشكيلته الشابة التاريخية، حيث كتب: "الموهبة لا تعتمد على العمر، وأكاديمية لا ماسيا خير مثال على ذلك، عامًا بعد عام، يواصل نظام برشلونة للشباب تزويد اللاعبين القادرين على فهم اللعبة، والتنافس كلاعبين مخضرمين، وتحمل المسؤولية دون أعباء".

وتابع: "إن الاستثمار في المواهب الشابة، إلى جانب اللاعبين المحليين والإضافات السلسة، قد هيأ برشلونة بشكل جيد للحاضر والمستقبل على وجه الخصوص، وقد تجلّى هذا النهج الشبابي مجددًا من خلال إحصائية تاريخية".

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الكتالوني، أن المدرب الألماني هانز فليك، قد اختار أصغر تشكيلة بدأ بها برشلونة مباراة في الدوري الإسباني، منذ 95 عامًا، ضد نظيره ريال بيتيس مساء السبت.

وبلغ متوسط ​​أعمار تشكيلة برشلونة في المباراة الأخيرة 23.34 عامًا، مما جعلها أصغر تشكيلة لفريق برشلونة في الدوري الإسباني منذ 28 ديسمبر 1930، عندما هزم البلاوجرانا نظيره راسينج سانتاندير بفريق بمتوسط ​​أعمار 23.09 عامًا.

وأوضح: "تستثني هذه المقارنة مباراة 9 سبتمبر 1984 ضد سرقسطة، والتي شارك فيها لاعبون شباب بسبب إضراب اللاعبين المحترفين، وكان متوسط ​​أعمار اللاعبين 20.69 عامًا".

ويعد الثنائي لامين يامال وباو كوبارسي هما أصغر العناصر في تشكيل برشلونة أمس، بعمر 18 عامًا، بينما كان ماركوس راشفورد هو الأكبر بعمر 28 عامًا.