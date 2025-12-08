المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
انهيار في البرنابيو.. سقوط مُحبط لريال مدريد بـ9 لاعبين أمام سيلتا فيجو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:01 ص 08/12/2025
ريال مدريد

مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

تلقى نادي ريال مدريد خسارة مفاجئة أمام نظيره فريق سيلتا فيجو، في معقله سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

خسارة ريال مدريد

مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو انتهت بنتيجة (0-2)، لتكبد الفريق الملكي الخسارة على ملعبه، على هامش مواجهات الجولة الـ16 من الليجا.

سيلتا فيجو تمكن من إحراز الهدف في شباك ريال مدريد، عن طريق فيليوت سفيدبيرج، في الدقيقة 54، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة بالكعب.

كما أن ريال مدريد لعب بـ 10 لاعبين، بداية من الدقيقة 64، بعد حصل فران جارسيا على الإنذار الثاني، ليتم طرده من جانب حكم المباراة.

وفي الدقيقة 90+2 تلقى ألفارو كاريراس بطاقة حمراء، لتزيد معاناة ريال مدريد، الذي استقبل الهدف الثاني بعدها بلحظات عن طريق سفيدبيرج، في الدقيقة 90+3، بعد جملة فنية رائعة وسط دفاع الفريق الملكي.

ريال مدريد رغم الوصول على مرمى سيلتا فيجو بأكثر من 20 محاولة، إلا أنه لم يتمكن من الفوز، ليتلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم في الليجا.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة، ليستمر في المركز الثاني، خلف برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 4 نقاط.

بينما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 19 نقطة، ليقفز إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد سيلتا فيجو الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

