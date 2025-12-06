واصل نادي برشلونة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، موسعًا الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد تعثر الأخير في مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا.

ورفع نادي برشلونة رصيده إلى 40 نقطة، بفضل فوزه العريض على حساب ريال بيتيس، خارج ملعبه بنتيجة 3-5، مساء السبت، بقيادة مهاجمه فيران توريس.

وفي المقابل سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة على ملعبه سانتياجو برنابيو، أمام ضيفه سيلتا فيجو، بهدفين دون رد.

وتلقى ريال مدريد عدة ضربات موجعة خلال اللقاء، بطرد الثنائي فران جارسيا وألفارو كاريراس، بالإضافة لإصابة المدافع إيدير ميليتاو، لتزداد متاعب الميرنجي في الليجا.

واستغل فياريال تعثر منافسيه ليقترب من الوصافة، بانتصار ثمين على حساب خيتافي بنتيجة 2-0.

وعلى جانب آخر، سقط أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، ليواصل الابتعاد عن سباق اللقب، ويهدر فرصة الاقتراب من ريال مدريد وفياريال.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة في الصدارة وفياريال يقترب من ريال مدريد

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد كالتالي:

1- برشلونة: 40 نقطة

2- ريال مدريد: 36 نقطة

3- فياريال: 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 31 نقطة

5- إسبانيول: 27 نقطة

