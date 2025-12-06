المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

- -
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

- -
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعثر وبرشلونة يوسع الفارق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

12:17 ص 08/12/2025
حسرة لاعبو ريال مدريد

حسرة لاعبو ريال مدريد عقب الخسارة أمام سيلتا فيجو

واصل نادي برشلونة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، موسعًا الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد تعثر الأخير في مواجهة سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة 15 من الليجا. 

ورفع نادي برشلونة رصيده إلى 40 نقطة، بفضل فوزه العريض على حساب ريال بيتيس، خارج ملعبه بنتيجة 3-5، مساء السبت، بقيادة مهاجمه فيران توريس.

وفي المقابل سقط ريال مدريد في فخ الهزيمة على ملعبه سانتياجو برنابيو، أمام ضيفه سيلتا فيجو، بهدفين دون رد.

وتلقى ريال مدريد عدة ضربات موجعة خلال اللقاء، بطرد الثنائي فران جارسيا وألفارو كاريراس، بالإضافة لإصابة المدافع إيدير ميليتاو، لتزداد متاعب الميرنجي في الليجا.

واستغل فياريال تعثر منافسيه ليقترب من الوصافة، بانتصار ثمين على حساب خيتافي بنتيجة 2-0.

وعلى جانب آخر، سقط أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة أمام أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، ليواصل الابتعاد عن سباق اللقب، ويهدر فرصة الاقتراب من ريال مدريد وفياريال.

جدول ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة في الصدارة وفياريال يقترب من ريال مدريد

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات الأحد كالتالي:

1- برشلونة: 40 نقطة

2- ريال مدريد: 36 نقطة

3- فياريال: 35 نقطة

4- أتلتيكو مدريد: 31 نقطة

5- إسبانيول: 27 نقطة

لمطالعة جدول الترتيب كاملًا اضغط هنا

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg