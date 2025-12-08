عاد ريال مدريد للتعثر في الدوري الإسباني، بسقوطه على ملعبه 0-2 أمام سيلتا فيجو في الجولة 15.

الخسارة أمام سيلتا أوقفت رصيد ريال مدريد عند 36 نقطة من 16 مباراة، بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة الذي ابتعد بالصدارة.

أرقام سلبية لريال مدريد من الخسارة ضد سيلتا فيجو

شهدت المباراة طرد فران جارسيا وألفارو كاريراس ثنائي ريال مدريد، وهي أول مرة يُطرد فيها أكثر من لاعب واحد للفريق الملكي في مباراة على أرضه بالليجا منذ عام 2005.

وتجدر الإشارة إلى أن داني كارفاخال وإندريك تعرضا للطرد أيضا بعد المباراة بسبب الهجوم على الحكم.

كما أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب ريال مدريد للطرد على أرضه في الدوري الإسباني منذ 3 سنوات، لتنتهي سلسلة من 57 مباراة متتالية دون طرد لاعب للريال في ملعبه بالليجا.

ويليوت سويدبرج، الذي سجل ثنائية سيلتا، هو ثالث لاعب بديل يسجل هدفين للخصم في ملعب "سانتياجو برنابيو" على مدار تاريخ الدوري الإسباني ، بعد بورتا مع غرناطة عام 1971، وخوسيلو مع ديبورتيفو لاكورونيا في 2017.

