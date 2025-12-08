كشف نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، اليوم الأحد، طبيعة إصابة اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما أوضحت تقارير صحفية واردة في الشأن نفسه أن مدة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى 4 أشهر.

وأصيب ميليتاو مساء أمس السبت في مباراة خسارة ريال مدريد على أرضه (2-0) أمام سيلتا فيجو.

إصابة ميليتاو مع ريال مدريد

أوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إصابة ميليتاو بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، مع تأثر الوتر القريب.

وأشار بيان ريال مدريد إلى خضوع ميليتاو لفحوصات طبية جديدة من أجل متابعة حالته الصحية.

وكان ميليتاو اضطر إلى مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو مصابًا عند حدود الدقيقة 24 من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميليتاو سيغيب عن ريال مدريد فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بسبب الإصابة.

ولعب ميليتاو 16 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ومن المنتظر أن تتسبب إصابة ميليتاو في صداع في رأس المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ انضم إلى قائمة المدافعين المصابين بجانب ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن وداني كارفخال وديفيد ألابا.