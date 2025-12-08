المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

- -
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

- -
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

قد يغيب 4 أشهر.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة ميليتاو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

03:26 م 08/12/2025
ميليتاو

ميليتاو يزيد من أزمات ريال مدريد

كشف نادي ريال مدريد عبر بيان رسمي، اليوم الأحد، طبيعة إصابة اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو، فيما أوضحت تقارير صحفية واردة في الشأن نفسه أن مدة غيابه عن الملاعب قد تصل إلى 4 أشهر.

وأصيب ميليتاو مساء أمس السبت في مباراة خسارة ريال مدريد على أرضه (2-0) أمام سيلتا فيجو.

إصابة ميليتاو مع ريال مدريد

أوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي إصابة ميليتاو بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى، مع تأثر الوتر القريب.

وأشار بيان ريال مدريد إلى خضوع ميليتاو لفحوصات طبية جديدة من أجل متابعة حالته الصحية.

وكان ميليتاو اضطر إلى مغادرة ملعب سانتياجو برنابيو مصابًا عند حدود الدقيقة 24 من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ميليتاو سيغيب عن ريال مدريد فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر، بسبب الإصابة.

ولعب ميليتاو 16 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.

ومن المنتظر أن تتسبب إصابة ميليتاو في صداع في رأس المدرب الإسباني تشابي ألونسو، إذ انضم إلى قائمة المدافعين المصابين بجانب ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن وداني كارفخال وديفيد ألابا.

 

ريال مدريد الدوري الإسباني إيدير ميليتاو

