أربيلوا مرشح لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن ظهور اسم ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، بين المرشحين لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدير الفني الحالي تشابي ألونسو.

وتحوم الشكوك حول استمرار ألونسو كمدرب لريال مدريد، في ظل استمرار تراجع النتائج، والابتعاد بفارق 4 نقاط خلف الغريم برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية، فإن أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا"، مرشح للانتقال إلى المنصب نفسه بالفريق الأول.

كما أكد موقع "ذا أثليتيك" المعلومة نفسها، مشيرا إلى ريال مدريد لديه قائمة مرشحين في حال قرر التخلي عن ألونسو، ويعتبر أربيلوا مرشحًا قويا لهذا المنصب.

يأتي ذلك بعدما أجمعت عدة مصادر على أن المباراة المقبلة للريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، قد تكون الأخيرة لألونسو في منصبه حال التعثر.

جدير بالذكر أن أربيلوا، الذي اعتزل عام 2017، تولى تدريب فريق الشباب بالنادي المدريدي منذ 2020، وحتى انتقاله لتدريب الرديف قبل بداية الموسم الحالي، بعد رحيل راؤول جونزاليس، أسطورة الريال، عن المنصب.