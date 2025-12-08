المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب الثاني

المغرب الثاني

- -
19:00
السعودية

السعودية

كأس العرب
عمان

عمان

- -
19:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإنجليزي
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

- -
22:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي
تورينو

تورينو

- -
21:45
ميلان

ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أربيلوا مرشح لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:45 م 08/12/2025
ألفارو أربيلوا

ألفارو أربيلوا

كشفت تقارير إعلامية عن ظهور اسم ألفارو أربيلوا، نجم ريال مدريد السابق، بين المرشحين لتدريب الفريق الملكي خلفا للمدير الفني الحالي تشابي ألونسو.

وتحوم الشكوك حول استمرار ألونسو كمدرب لريال مدريد، في ظل استمرار تراجع النتائج، والابتعاد بفارق 4 نقاط خلف الغريم برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "إل ديسماركي" الإسبانية، فإن أربيلوا، مدرب فريق ريال مدريد الرديف "كاستيا"، مرشح للانتقال إلى المنصب نفسه بالفريق الأول.

كما أكد موقع "ذا أثليتيك" المعلومة نفسها، مشيرا إلى ريال مدريد لديه قائمة مرشحين في حال قرر التخلي عن ألونسو، ويعتبر أربيلوا مرشحًا قويا لهذا المنصب.

يأتي ذلك بعدما أجمعت عدة مصادر على أن المباراة المقبلة للريال ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، قد تكون الأخيرة لألونسو في منصبه حال التعثر.

جدير بالذكر أن أربيلوا، الذي اعتزل عام 2017، تولى تدريب فريق الشباب بالنادي المدريدي منذ 2020، وحتى انتقاله لتدريب الرديف قبل بداية الموسم الحالي، بعد رحيل راؤول جونزاليس، أسطورة الريال، عن المنصب.

ريال مدريد تشابي ألونسو ألفارو أربيلوا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg