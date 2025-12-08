كانت ليلة الأحد طويلة في ملعب سانتياجو برنابيو، فبعد الهزيمة أمام سيلتا فيجو التي جعلت ريال مدريد يتأخر بأربع نقاط عن برشلونة بعدما كان قبل أكثر من شهر متقدمًا بخمس نقاط، اجتمع مسؤولو النادي في البرنابيو لتحليل ما جرى في الإخفاق أمام فريق سيلتا فيجو.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام سيلتا فيجو، مساء الأحد، بنتيجة (2-0) في الدوري الإسباني.

اجتماع عاجل في ريال مدريد

اجتمع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد ومستشاروه في جلسة طارئة امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح، وكان على الطاولة عدة ملفات ملحّة، أبرزها سوء حالة الفريق البدنية والفنية، التي ظهرت بوضوح أكثر من أي وقت مضى أمام سيلتا فيجو الذي فرض سيطرته على ريال مدريد في البرنابيو، وفقاً لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

كما ناقش الاجتماع موجة الإصابات التي تضرب الفريق ولا سيما خط الدفاع، وكانت إصابة ميليتاو الخطيرة آخر حلقاتها في سلسلة تبدو بلا نهاية من سوء الحظ.

وبطبيعة الحال، كان التحكيم حاضرًا خاصة بعد حالات الطرد الثلاث التي زادت من معاناة الفريق الدفاعية في المباراة المقبلة بالدوري، أداء الحكم كوينتيرو جونزاليس عزز قناعة مسؤولي النادي الراسخة بأن القرارات التحكيمية لا تخدم مصالح ريال مدريد في المسابقات المحلية.

على أي حال، خُصِّص الجزء الأهم من الاجتماع لمناقشة معاناة الفريق الحالية، مع تحقيق ثلاثة انتصارات فقط في آخر سبع مباريات، وكان التركيز على تشابي ألونسو وعلاقته بشريحة مهمة من غرفة الملابس، فغياب الانسجام بين المدرب الباسكي وبعض اللاعبين الأساسيين والذي ظهر جليًا في مواقف مثل استبدال فينيسيوس في الكلاسيكو، يمثل مصدر قلق كبير للنادي، الذي حدّد مباراة الأربعاء ضد مانشستر سيتي كموعد نهائي لظهور ردّة فعل من اللاعبين والمدرب معًا.

وسيتوقف الكثير على نتيجة تلك المباراة وأداء الفريق بدءًا من مستقبل تشابي ألونسو، إذ تُتداول بالفعل أسماء لخلافته المحتملة، ويأتي زين الدين زيدان في صدارة معظم الترشيحات، وهناك خيار آخر لكنه أكثر تعقيدًا، يتمثل في يورجن كلوب الذي يبتعد حاليًا عن التدريب بعد فترة طويلة وناجحة مع ليفربول.

أصبحت الأزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى واضحة في ريال مدريد، حيث انقلبت وضعيته القوية في الدوري الإسباني لصالح برشلونة الذي رغم خسارته الكلاسيكو ومروره بوضع أكثر هشاشة في دوري الأبطال، يبدو الآن متقدمًا على ريال مدريد بفارق كبير سواء من حيث الأداء أو الانطباع العام.

وقد تشكّل مباراة الأربعاء أمام خصم أوروبي مرموق مثل مانشستر سيتي، نقطة تحول لريال مدريد وخاصة لتشابي ألونسو، فمن المعروف أن المدرب يكون الحلقة الأضعف في أوقات الأزمات، على الرغم من أن التحليلات التي أجرتها الإدارة لم تُبقِ أيًا من لاعبي الفريق الكبار دون انتقادات، وهو ما قد يؤدي إلى صيف ساخن جدًا على صعيد إعادة هيكلة الفريق.