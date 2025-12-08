تقارير: تير شتيجن يتلقى عروضًا تركية

أفادت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مارك أندريه تيرشتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة، لديه عروضًا تركية.

وأجرى تيرشتيجن عملية جراحية في الظهر في بداية الموسم الجاري، لكن عودته ستكون قبل يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن تير شتيجن لديه اهتمام من أندية تركية لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينفتح برشلونة على رحيل تير شتيجن في شهر يناير المقبل؛ بسبب خروجه من حسابات هانزي فليك.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

ويرغب تير شتيجن في المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع ألمانيا، لذلك قد يرى الرحيل فرصة لضمان ذلك الأمر.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.

ويتقاضى تير شتيجن راتبًا كبيرًا مع برشلونة، لذلك يرغب النادي الكتالوني في التخلص منه.

ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى يونيو 2028، حيث رفض فسخ عقده في بداية الموسم.