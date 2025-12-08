وضع ريال مدريد هذا الأربعاء أمام مانشستر سيتي وخاصة أمام ألافيس في نهاية الأسبوع المقبل، يبعث على القلق الشديد.

هناك الإصابات التي يعاني منها كل من ميندي، ألابا، هويسين، كارفاخال، وانضم إليهم ميليتاو، ومن ناحية أخرى، هناك العقوبات المنتظرة بحق اللاعبين بعد تقرير مباراة الأمس، والتي تشمل أربعة لاعبين: فران جارسيا، ألفارو كاريراس، وإيندريك، أما كارفاخال فسيتم إيقافه أيضًا، لكنه مصاب في الوقت الحالي.

إيقاف 4 لاعبين

في حالة فران جارسيا، سيكون الإيقاف مباراة واحدة فقط بسبب تلقيه بطاقتين صفراوين في دقيقة واحدة فقط، الأولى وفقًا لتقرير الحكم أليخاندرو كوينتيرو، كانت بسبب "إسقاط الخصم بتهور أثناء محاولة الحصول على الكرة"، والثانية وردت بنفس الصياغة.

لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن بقية الحالات، بدءًا بألفارو كاريراس الذي تم طرده في الدقيقة 90، ويواجه الظهير الأيسر إيقافًا لا يقل عن مباراتين بسبب عدم احترام الحكم، ووفقًا للمادة 124: "مخاطبة الحكام أو المسؤولين أو سلطات الرياضة بعبارات أو تصرفات تحمل الاحتقار أو عدم الاحترام، شريطة ألا تشكل جريمة أكثر خطورة، يُعاقب عليها بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد".

ثم هناك حالة البرازيلي إيندريك، ووفقًا لتقرير الحكم جاء طرده بسبب ما يلي: "القيام من على مقاعد البدلاء، ومغادرة المنطقة الفنية، والصراخ نحو الحكم الرابع، مما استدعى تدخل أعضاء الجهاز الفني للسيطرة عليه"، ويعني ذلك أن اللاعب يواجه أيضًا إيقافًا لمباراتين بسبب الاحتجاج على الحكم، وفقًا للمادة 127: "الاحتجاج على الحكم الرئيسي أو مساعديه أو الحكم الرابع، شريطة ألا يشكل جريمة أكثر خطورة، يُعاقب عليه بالإيقاف من مباراتين إلى ثلاث مباريات أو لمدة تصل إلى شهر واحد".

وأخيرًا، هناك الحالة الاستثنائية لدانييل كارفاخال الذي كان في الممر بعد نهاية المباراة، ووفقًا لتقرير الحكم: "بعد انتهاء المباراة وأثناء تواجدنا في الممر، تعرفت على اللاعب دانييل كارفاخال، غير مرتدي للزي الرياضي ومُرتدٍ ملابس مدنية، الذي اقترب مني بالعبارات التالية: 'المستوى الذي تلعب به، ثم تبكي في المؤتمر الصحفي".

ويشير هذا في البداية إلى إيقافه لمباراتين بسبب عدم احترام الحكم، وبما أن اللاعب مصاب، فلن يؤثر ذلك على قدرته على تنفيذ العقوبة، علاوة على ذلك يواجه ريال مدريد غرامة مالية لانتهاكه المادة 255 من اللائحة العامة المتعلقة بأولئك المشاركين في إدارة المباراة: "خلال سير المباراة، لا يُسمح لأي شخص بخلاف اللاعبين، وفريق التحكيم، والمدربين الاثنين في منطقتيهما الفنية، بشرط أن يكون لديهم الرخصة الفيدرالية المقابلة، بالتواجد في أرض الملعب".