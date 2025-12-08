المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مواجهة برشلونة.. أوساسونا يحسن ضيافة ليفانتي في الدوري الإسباني

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:19 ص 09/12/2025
أوساسونا

أوساسونا - صورة أرشيفية

انتهت مساء الإثنين مباراة أوساسونا مع ليفانتي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

وبادر فيكتور مونيوز بالتسجيل لأوساسونا في الدقيقة 13، قبل أن يضيف روبن جارسيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليحقق أصحاب الأرض الفوز في الدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، يصل أوساسونا للمركز الخامس عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد ليفانتي صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب عند رصيد 9 نقاط فقط.

فريق أوساسونا جمع نقاطه من 4 انتصارات و3 تعادلات و8 هزائم، بينما وصل ليفانتي لهذا العدد من الرصيد بعدما انتصر مرتين وتعادل 3 مرات وتلقى 15 هزيمة.

أوساسونا سوف يلتقي مع برشلونة في المباراة القادمة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة 16 للمسابقة المحلية، بينما يلعب ليفانتي مع فياريال يوم الأحد في نفس الجولة.

أوساسونا الدوري الإسباني ليفانتي

