المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

برشلونة انفرد بالصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 15

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:28 ص 09/12/2025
برشلونة

برشلونة - صورة أرشيفية

انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري الإسباني بهزيمة فريق ليفانتي من أوساسونا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي شهد تألق أصحاب الأرض.

وبادر فيكتور مونيوز بالتسجيل لأوساسونا في الدقيقة 13، قبل أن يضيف روبن جارسيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليحقق أصحاب الأرض الفوز في الدوري الإسباني.

وشهدت هذه الجولة بشكل عام انتصار نادي برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-3، بينما تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0، وايضا خسر ريال مدريد من سيلتا فيجو بنتيجة 2-0.

للتعرف على نتائج الجولة اضغط هنا

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 15 كالتالي:

1- برشلونة برصيد 40 نقطة.

2- ريال مدريد برصيد 36 نقطة.

3- فياريال برصيد 35 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

5- إسبانيول برصيد 27 نقطة.

6- ريال بيتيس برصيد 24 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 15 اضغط هنا

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني جدول ترتيب الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg