انتهت مساء الإثنين، مباريات الجولة 15 لبطولة الدوري الإسباني بهزيمة فريق ليفانتي من أوساسونا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي شهد تألق أصحاب الأرض.

وبادر فيكتور مونيوز بالتسجيل لأوساسونا في الدقيقة 13، قبل أن يضيف روبن جارسيا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني ليحقق أصحاب الأرض الفوز في الدوري الإسباني.

وشهدت هذه الجولة بشكل عام انتصار نادي برشلونة على ريال بيتيس بنتيجة 5-3، بينما تلقى أتلتيكو مدريد هزيمة ضد أتلتيك بلباو بنتيجة 1-0، وايضا خسر ريال مدريد من سيلتا فيجو بنتيجة 2-0.

للتعرف على نتائج الجولة اضغط هنا

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 15 كالتالي:

1- برشلونة برصيد 40 نقطة.

2- ريال مدريد برصيد 36 نقطة.

3- فياريال برصيد 35 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد برصيد 31 نقطة.

5- إسبانيول برصيد 27 نقطة.

6- ريال بيتيس برصيد 24 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة 15 اضغط هنا