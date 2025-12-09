المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"كانت لديه خطة جيدة".. تشواميني يدافع عن ألونسو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:17 م 09/12/2025
تشواميني

تشواميني وألونسو

دافع أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، عن مدربه تشابي ألونسو، الذي يواجه انتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج.

وظهرت شكوك حول استمرار ألونسو كمدير فني لريال مدريد، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام سيلتا فيجو بنتيجة 0-2 بالدوري الإسباني، كما كررت وسائل إعلام إسبانية ما ذُكر سابقا عن استياء عدد كبير من لاعبي الفريق من أساليب المدرب.

لكن تشواميني قال قبل مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا: "في مباراة سيلتا فيجو كان لدى المدرب خطة جيدة، لكن اللاعبين هم من يلعبون على أرضية الملعب".

وأضاف: "إذا لعبنا بمستوانا فستكون لدينا فرصة أكبر للفوز بمثل هذه المباريات، إذا خسرنا 2-0 فهذا يعني أن هناك مشكلة حدثت على أرض الملعب، سواء في مستوى الحدية أو في الأخطاء الفنية".

وأتم اللاعب الفرنسي تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "لذا فالأمر ليس خطأ المدرب، نحن من يجب أن يتحسّن، وسنفعل".

جدير بالذكر أن الريال يحتل وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف غريمه برشلونة المتصدر، وفي دوري الأبطال جمع 12 نقطة يحتل بها المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الأول.

ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو

