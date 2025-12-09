راشفورد يحسم مستقبله مع برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء، تطورات مستقبل الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة المعار من مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي.

خرج راشفورد من مانشستر يونايتد بحثًا عن استعادة تألقه الفني بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى منصب المدير الفني في الموسم الماضي.

بدأ راشفورد في استعادة مستواه منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني، حيث سجل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف سواء في بطولتي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي أن ماركوس راشفورد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأنه لا يرغب في الانضمام إلى برشلونة إلا بعد نهاية فترة إعارته.

وأضاف الموقع العالمي أن راشفورد لا يعتزم الدخول في أي مفاوضات مع أي نادٍ آخر، مما يعطي برشلونة الأفضلية في الفوز بالصفقة بسعر أقل.

وتقدر القيمة التسويقية لراشفورد بـ40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028.