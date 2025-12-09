المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

- -
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

راشفورد يحسم مستقبله مع برشلونة

محمد همام

كتب - محمد همام

02:45 م 09/12/2025
ماركوس راشفورد لاعب برشلونة

راشفورد لاعب برشلونة

ذكرت تقارير صحفية عالمية، اليوم الثلاثاء، تطورات مستقبل الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، لاعب فريق برشلونة المعار من مانشستر يونايتد منذ الصيف الماضي.

خرج راشفورد من مانشستر يونايتد بحثًا عن استعادة تألقه الفني بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي تولى منصب المدير الفني في الموسم الماضي.

بدأ راشفورد في استعادة مستواه منذ انتقاله إلى النادي الكتالوني، حيث سجل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف سواء في بطولتي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وأفاد موقع "TEAMtalk" العالمي أن ماركوس راشفورد أبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأنه لا يرغب في الانضمام إلى برشلونة إلا بعد نهاية فترة إعارته.

وأضاف الموقع العالمي أن راشفورد لا يعتزم الدخول في أي مفاوضات مع أي نادٍ آخر، مما يعطي برشلونة الأفضلية في الفوز بالصفقة بسعر أقل.

وتقدر القيمة التسويقية لراشفورد بـ40 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، حيث يمتلك عقدًا مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028.

الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر يونايتد الدوري الإسباني راشفورد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

