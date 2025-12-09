المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

0 3
16:30
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

3 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
19:00
العراق

العراق

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

حال التعثر أمام السيتي.. ريال مدريد يحدد بديلاً مفاجئًا لخلافة ألونسو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:49 م 09/12/2025
ألونسو

تشابي ألونسو

فجرت تقارير صحفية، مفاجأة كبرى، حول تجهيز إدارة ريال مدريد خليفة مميز للمدير الفني الحالي، تشابي ألونسو، خلال الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار ألونسو كمدرب لريال مدريد، في ظل استمرار تراجع النتائج، والابتعاد بفارق 4 نقاط خلف الغريم برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن المباراة المقبلة للنادي الملكي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، قد تكون الأخيرة لألونسو في منصبه حال التعثر.

ريال مدريد يجهز خليفة ألونسو

بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن نادي ريال مدريد يدرس خيارين من نجومه السابقين، لخلافة تشابي ألونسو في حالة إقالته، وهما ألفارو أربيلوا وسانتياغو سولاري.

ونوه التقرير بأن هناك أيضًا خيار مطروح على طاولة النادي الملككي، وهو راؤول جونزاليس، فبعد ست سنوات قضاها مع فريق "كاستيا" أصبح رجلًا من رجال النادي.

ويحظى راؤول بتقدير واحترام الجماهير، حيث يأمل ريال مدريد في الاعتماد عليه خلال المستقبل القريب، من أجل إصلاح الخلل الذي يعاني منه الفريق هذا الموسم، تحت قيادة تشابي ألونسو.

ويحتاج ريال مدريد مع تشابي ألونسو إلى تحقيق الفوز أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، بأي طريقة، وفي حالة عدم حدوث ذلك، فسيكون مقعد البدلاء أكثر اشتعالاً من أي وقت مضى.

ويعتبر راؤول ضمن أساطير ريال مدريد، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في تاريخ النادي برصيد 741 مباراة، وهو ثاني أعلى هداف برصيد 323 هدفًا، متجاوزًا فقط كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

وأتم تقرير "آس" أن إدارة ريال مدريد تطمح بأن يقوم تشابي ألونسو بقلب الأمور أمام السيتي، للحفاظ على استقرار الفريق، مع الالتزام بالنتائج الجيدة والحفاظ على استقرار غرفة الملابس.

ريال مدريد الدوري الإسباني راؤول جونزاليس تشابي ألونسو

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

