"أدركت أن الحياة أكبر من كرة القدم".. جاريث بيل يكشف السر وراء اعتزاله المبكر

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:50 م 09/12/2025
جاريث بيل

أسطورة ويلز جاريث بيل

كشف أسطورة ويلز جاريث بيل، أحد أبرز نجوم كرة القدم في العقد الأخير، عن السبب الحقيقي الذي دفعه لاتخاذ قرار الاعتزال في سن الـ33، رغم قدرته على الاستمرار في اللعب، مؤكدًا أن مرض والده كان العامل الحاسم الذي غيّر نظرته للحياة.

وكان بيل قد صدم الوسط الكروي في يناير 2023 حين أعلن اعتزاله مباشرة بعد مشاركة منتخب ويلز في كأس العالم 2022 بقطر، والتي ودع خلالها البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الأخير في مجموعة ضمت إنجلترا والولايات المتحدة وإيران.

وقال بيل في تصريحات لمجلة GQ البريطانية: "مرض والدي، وكان لذلك دور كبير في قراري، لا أحد يعرف ما يحدث داخل حياة اللاعبين، لكنني أدركت سريعًا أن الحياة أكبر من كرة القدم".

ورغم أنه لم يكشف طبيعة مرض والده فرانك، إلا أن النجم الويلزي لطالما تحدث عن الدور الكبير الذي لعبه في مسيرته، مؤكّدًا: "لولا تضحيات والدي وعائلتي، لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم".

مسيرة تاريخية ختمها ببطولة أخيرة

اختتم بيل مسيرته بإنجاز مميز، بعد فوزه مع نادي لوس أنجلوس إف سي بكأس الدوري الأمريكي (MLS Cup)، ليضيف آخر لقب إلى سجله الذهبي الذي يضم خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى عدد كبير من البطولات مع ريال مدريد وتوتنهام.

وخلال مسيرته الدولية، أصبح بيل الهداف التاريخي لمنتخب ويلز وأكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية بقميص بلاده، بتسجيله 40 هدفًا في 111 مباراة.

أما على مستوى الأندية، فقد سجل 185 هدفًا وصنع 133 تمريرة حاسمة في 554 مباراة مع ساوثهامبتون وتوتنهام وريال مدريد ولوس أنجلوس إف سي.

ندم محدود وحلم لن يتحقق

واعترف بيل بأن هناك أمورًا كان يتمنى سيرها بشكل مختلف، وعلى رأسها حلمه بقيادة ويلز للفوز بكأس العالم، لكنه أشار إلى أن مجرد المشاركة في النسخة الأخيرة كان "إنجازًا تاريخيًا" لمنتخب بلاده بعد غياب دام 64 عامًا.

وأضاف: "كنتُ طفلًا عاديًا من كارديف، ولم أتخيل يومًا أنني سأصل إلى كل هذا. المشاركة في كأس العالم كانت آخر هدف أردت تحقيقه، وبعدها لم أشعر أن هناك ما أسعى إليه".

ريال مدريد توتنهام جاريث بيل كأس العالم 2022 منتخب ويلز

