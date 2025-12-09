رد صادم من مورينيو على خلافة ألونسو في ريال مدريد

أدلى البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق بنفيكا، موقفه من خلافة تشابي ألونسو في تدريب ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

وتحوم الشكوك حول استمرار ألونسو كمدرب لريال مدريد، في ظل استمرار تراجع النتائج، والابتعاد بفارق 4 نقاط خلف الغريم برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني.



وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن المباراة المقبلة للنادي الملكي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا، قد تكون الأخيرة لألونسو في منصبه حال التعثر.

موقف مورينيو من تدريب ريال مدريد

وأغلق المدرب البرتغالي باب العودة إلى ريال مدريد، خلال تصريحاته عبر المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بنفيكا ونابولي في دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو ردًا على سؤال حول إمكانية رغبة جماهير ريال مدريد في عودته: "لا داعي لإغلاق الباب، لقد أُغلق بالفعل، الأمر محسوم، انسَ الأمر".

وتولى مورينيو مهمة تدريب ريال مدريد خلال موسم ( 2010/11، 2011/12 و2012/13 )، ونال لقب الدوري الإسباني، ثم تنقل بين خمسة فرق، قبل الانضمام إلى بنفيكا في عام 2025.

وأشارت صحيفة "آس" إلى ريال مدريد يدرس عدة خيارات من أجل خلافة تشابي ألونسو في الفترة المقبلة، وتتمثل في الثلاثي ألفارو أربيلوا، سانتياجو سولاري، وراؤول جونزاليس.

ويلعب ريال مدريد مباراته القادمة ضد مانشستر سيتي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو".