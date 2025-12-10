رغم الربح المحتمل.. برشلونة يرفض رحيل رافينيا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي برشلونة الإسباني من بيع لاعبه البرازيلي رافينيا.

رافينيا صاحب الـ28 عاما كان مطلوبا في عدة أندية سعودية، قبل أن يمدد عقده مع برشلونة في مايو الماضي، حتى صيف 2028.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق، فإن الأندية السعودية الراغبة في ضم رافينيا ستكرر محاولاتها في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن غير المستبعد أن يغير اللاعب موقفه بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت اليوم الأربعاء أن رافينيا أصبح "غير قابل للتفاوض"، إذ ترغب إدارة النادي في استمراره مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم متعدد المواهب، الذي يقضي موسمه الرابع مع البارسا، انتقل من كونه مرشح محتمل للمغادرة من أجل إنعاش خزينة النادي، إلى قائد يصعب التخلي عنه.

ويرى مسؤولو برشلونة، والمدير الفني هانز فليك، أن بقاء رافينيا أمر ضروري يستحق التضحية بالربح الكبير الذي قد يأتي مقابل بيعه.

على جانب آخر، شددت الصحيفة الكتالونية أن رافينيا "سعيد في النادي والمدينة"، كما تشعر عائلته بالراحة في كتالونيا.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 12 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.