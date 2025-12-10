المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم الربح المحتمل.. برشلونة يرفض رحيل رافينيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:31 م 10/12/2025
رافينيا دياز

رافينيا

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي برشلونة الإسباني من بيع لاعبه البرازيلي رافينيا.

رافينيا صاحب الـ28 عاما كان مطلوبا في عدة أندية سعودية، قبل أن يمدد عقده مع برشلونة في مايو الماضي، حتى صيف 2028.

ووفقا لما ذكرته تقارير إعلامية في وقت سابق، فإن الأندية السعودية الراغبة في ضم رافينيا ستكرر محاولاتها في الميركاتو الصيفي المقبل، ومن غير المستبعد أن يغير اللاعب موقفه بعد المشاركة في كأس العالم 2026.

لكن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت اليوم الأربعاء أن رافينيا أصبح "غير قابل للتفاوض"، إذ ترغب إدارة النادي في استمراره مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم متعدد المواهب، الذي يقضي موسمه الرابع مع البارسا، انتقل من كونه مرشح محتمل للمغادرة من أجل إنعاش خزينة النادي، إلى قائد يصعب التخلي عنه.

ويرى مسؤولو برشلونة، والمدير الفني هانز فليك، أن بقاء رافينيا أمر ضروري يستحق التضحية بالربح الكبير الذي قد يأتي مقابل بيعه.

على جانب آخر، شددت الصحيفة الكتالونية أن رافينيا "سعيد في النادي والمدينة"، كما تشعر عائلته بالراحة في كتالونيا.

جدير بالذكر أن رافينيا شارك في 12 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

برشلونة الدوري الإسباني رافينيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg