يواصل ريال مدريد، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، رسم ملامح خططه لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز الرئيسي على تعزيز خط الدفاع، خاصة مع اقتراب نهاية عقود بعض اللاعبين البارزين مثل أنطونيو روديجر وديفيد ألابا.

أوباميكانو على رأس أجندة ريال مدريد

وفقاً لتقارير صحفية إنجليزية، منها صحيفة "ديلي ميل"، فإن الأولوية المطلقة للنادي الملكي هي ضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، مما يتيح فرصة التعاقد معه مجاناً.

يعتبر أوباميكانو (27 عاماً) الخيار الأمثل بفضل قوته البدنية وقدراته القيادية، وفقاً لتقارير الكشافة في الريال، رغم المنافسة الشديدة من باريس سان جيرمان وليفربول.

ومع ذلك، لدى إدارة النادي الأبيض قائمة احتياطية تضم أسماء أوروبية بارزة، حيث ذكرت "ديلي ميل" اهتماماً بمدافعي بوروسيا دورتموند نيكو شلوتبيك (25 عاماً) وإبراهيما كوناتي (26 عاماً) من ليفربول.

شلوتبيك، الذي ينتهي عقده في 2027، يرى كبديل مثالي إذا تعقدت صفقة أوباميكانو، لكنه قد يفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ أو حتى ليفربول كبديل لكوناتي نفسه.

أما كوناتي، فهو أيضاً متاح مجاناً الصيف المقبل، رغم تفاؤل ليفربول في تمديد تعاقده، ويعتبر خياراً أقل تفضيلاً من أوباميكانو حسب تقارير "بيلد" الألمانية.

الاهتمام بمدافع نوتنجهام فورست البرازيلي موريلو

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن اهتمام الريال بمدافع نوتنجهام فورست البرازيلي موريلو (23 عاماً)، الذي يعتبر أحد أفضل المواهب الدفاعية في البريميرليج هذا الموسم.

يقدر سعر انتقال موريلو بحوالي 50-60 مليون يورو، مما يجعله خياراً شتوياً محتملاً إذا استمرت الإصابات في الخط الخلفي.

يأتي هذا الاهتمام في ظل حاجة الريال إلى تجديد دفاعي تدريجي، خاصة مع إصابات متكررة هذا الموسم، وفقاً لمصادر مقربة من النادي.

ومع ذلك، يبقى التركيز على الصفقات المجانية لتوفير الميزانية لأهداف أخرى، مثل تعزيز خط الوسط.