المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

1 2
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

0 1
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صفقة مجانية + موهبة البريميرليج.. الريال يخطط لضربة دفاعية مزدوجة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:27 م 10/12/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد يبحث عن مدافعين جدد

يواصل ريال مدريد، بقيادة المدرب تشابي ألونسو، رسم ملامح خططه لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، مع التركيز الرئيسي على تعزيز خط الدفاع، خاصة مع اقتراب نهاية عقود بعض اللاعبين البارزين مثل أنطونيو روديجر وديفيد ألابا.

أوباميكانو على رأس أجندة ريال مدريد

وفقاً لتقارير صحفية إنجليزية، منها صحيفة "ديلي ميل"، فإن الأولوية المطلقة للنادي الملكي هي ضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ، الذي ينتهي عقده في يونيو 2026، مما يتيح فرصة التعاقد معه مجاناً.

يعتبر أوباميكانو (27 عاماً) الخيار الأمثل بفضل قوته البدنية وقدراته القيادية، وفقاً لتقارير الكشافة في الريال، رغم المنافسة الشديدة من باريس سان جيرمان وليفربول.

ومع ذلك، لدى إدارة النادي الأبيض قائمة احتياطية تضم أسماء أوروبية بارزة، حيث ذكرت "ديلي ميل" اهتماماً بمدافعي بوروسيا دورتموند نيكو شلوتبيك (25 عاماً) وإبراهيما كوناتي (26 عاماً) من ليفربول.

شلوتبيك، الذي ينتهي عقده في 2027، يرى كبديل مثالي إذا تعقدت صفقة أوباميكانو، لكنه قد يفضل الانتقال إلى بايرن ميونخ أو حتى ليفربول كبديل لكوناتي نفسه.

أما كوناتي، فهو أيضاً متاح مجاناً الصيف المقبل، رغم تفاؤل ليفربول في تمديد تعاقده، ويعتبر خياراً أقل تفضيلاً من أوباميكانو حسب تقارير "بيلد" الألمانية.

الاهتمام بمدافع نوتنجهام فورست البرازيلي موريلو

في الوقت نفسه، كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن اهتمام الريال بمدافع نوتنجهام فورست البرازيلي موريلو (23 عاماً)، الذي يعتبر أحد أفضل المواهب الدفاعية في البريميرليج هذا الموسم.

يقدر سعر انتقال موريلو بحوالي 50-60 مليون يورو، مما يجعله خياراً شتوياً محتملاً إذا استمرت الإصابات في الخط الخلفي.

يأتي هذا الاهتمام في ظل حاجة الريال إلى تجديد دفاعي تدريجي، خاصة مع إصابات متكررة هذا الموسم، وفقاً لمصادر مقربة من النادي.

ومع ذلك، يبقى التركيز على الصفقات المجانية لتوفير الميزانية لأهداف أخرى، مثل تعزيز خط الوسط.

ريال مدريد تشابي ألونسو دايوت أوباميكانو أنطونيو روديجر ديفيد ألابا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
كروز أزول

كروز أزول

1 2
فلامنجو

فلامنجو

84

تسديدة قوية من ليو أورتيز لاعب فلامنجو تصدى لها حارس كروز أزول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg