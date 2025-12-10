المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بيريز يضع خطًا أحمر.. ألونسو مستمر مع ريال مدريد حتى يناير لكن بشرط

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:58 م 10/12/2025
ألونسو

تشابي ألونسو

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار كلها نحو ملعب "سانتياجو برنابيو" مساء اليوم الأربعاء، حيث يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، حسمت إدارة النادي الملكي موقفها من مدربها الحالي تشابي ألونسو.

لماذا رفض فلورنتينو إقالة ألونسو قبل مواجهة السيتي؟

وفقًا لتقرير مفصل نشرته صحيفة "آس" الإسبانية صباح اليوم، فإن تشابي ألونسو (44 عامًا) سيستمر مدربًا لريال مدريد على الأقل حتى مطلع يناير المقبل، بغض النظر عن نتيجة مباراة الليلة أمام السيتي.

المصدر داخل النادي أكد لـ"آس" أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز والإدارة التنفيذية اتخذوا قرارًا واضحًا بمنح ألونسو فرصة كاملة حتى بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في السعودية مطلع العام الجديد.

وهذا يعني أن الخسارة المحتملة أمام مانشستر سيتي لن تؤدي تلقائيًا إلى إقالته فورًا، خلافًا لما تداولته بعض التقارير الإسبانية خلال الأيام الماضية.

مع ذلك، لم تخف "آس" أن الوضع قد يتغير بشكل جذري في حال استمرت النتائج السلبية وتفاقمت الأزمة.

الفريق يبتعد حاليًا بأربع نقاط كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر في الدوري الإسباني، وأي تعثر جديد الليلة قد يجعل "المقعد الفني" لألونسو يشتعل أكثر من أي وقت مضى.

الضغط كبير، والفوز اليوم بات ضرورة قصوى ليس فقط لضمان التأهيد المباشر إلى ثمن النهائي، وإنما أيضًا لتهدئة الأجواء داخل غرفة الملابس وفي أروقة النادي.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشابي ألونسو

التعليقات

مباشر
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

0 0
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

13

تمركز دفاعي من بلباو بعد كرة عرضية من كفاراتسخيليا خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

0 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

16

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
