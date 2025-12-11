المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

- -
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد خسارته من مانشستر سيتي.. تقارير تكشف مصير ألونسو مع ريال مدريد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:37 ص 11/12/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة ريال مدريد من رحيل تشابي ألونسو، بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من مانشستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري الأبطال على ملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.

ورغم افتتاح الملكي التسجيل في اللقاء عن طريق رودريجو جوس، إلا أن نيكو أوريلي وهالاند سجلا هدفين للسماوي، ليفوز مانشستر سيتي بـ 3 نقاط مهمة تضعه في المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

مصير تشابي ألونسو بعد خسارته من مانشستر سيتي

وقالت صحيفة ذا أثليتك، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يكن راضيًا عن الخسارة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي، ولكن لم يكن أداء الفريق بمثابة الضربة القاضية التي ستنهي فترة تشابي ألونسو في ريال مدريد بعد ستة أشهر فقط.

وأضافت أن الإدارة لا تزال لم تتخذ قرارها حول رحيله على الرغم من الجدل حول مستقبل ألونسو بعد سلسلة من الأداء الباهت من اللاعبين الذين بدوا غير راضين عنه، في ظل صافرات الاستهجان التي قامت بها الجماهير في خسارة سيلتا فيجو في الليجا.

في سياق آخر، حقق ألونسو رقمًا سلبيًا مع ريال مدريد بعد خسارته أمام السماوي، حيث أصبح أسرع مدرب في التاريخ يتعرض لهزيمتين متتاليتين مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ سنتياجو سولاري.

ويأتي ذلك بعدما تعرض المدرب للخسارة من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل لا شيء.

وتحقق الأمر مرة وحيدة فقط مع سولاري في ريال مدريد، عندما خسر في يوم الثاني من شهر فبراير عام 2019 من برشلونة في الدوري الإسباني، ثم تعرض لهزيمة جديدة أياكس الهولندي في دوري الـ 16 من دوري الأبطال في يوم الخامس من الشهر ذاته، ما أسفر عن إقالته.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد مدريد تشابي ألونسو ألونسو فريق ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg