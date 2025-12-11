كشفت تقارير صحفية إنجليزية موقف إدارة ريال مدريد من رحيل تشابي ألونسو، بعد الخسارة التي تلقاها في مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد من مانشستر سيتي، في اللقاء الذي أقيم في إطار مواجهات الجولة السادسة من دوري الأبطال على ملعب سنتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.

ورغم افتتاح الملكي التسجيل في اللقاء عن طريق رودريجو جوس، إلا أن نيكو أوريلي وهالاند سجلا هدفين للسماوي، ليفوز مانشستر سيتي بـ 3 نقاط مهمة تضعه في المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

مصير تشابي ألونسو بعد خسارته من مانشستر سيتي

وقالت صحيفة ذا أثليتك، إن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يكن راضيًا عن الخسارة التي تلقاها أمام مانشستر سيتي، ولكن لم يكن أداء الفريق بمثابة الضربة القاضية التي ستنهي فترة تشابي ألونسو في ريال مدريد بعد ستة أشهر فقط.

وأضافت أن الإدارة لا تزال لم تتخذ قرارها حول رحيله على الرغم من الجدل حول مستقبل ألونسو بعد سلسلة من الأداء الباهت من اللاعبين الذين بدوا غير راضين عنه، في ظل صافرات الاستهجان التي قامت بها الجماهير في خسارة سيلتا فيجو في الليجا.

في سياق آخر، حقق ألونسو رقمًا سلبيًا مع ريال مدريد بعد خسارته أمام السماوي، حيث أصبح أسرع مدرب في التاريخ يتعرض لهزيمتين متتاليتين مع ريال مدريد للمرة الأولى منذ سنتياجو سولاري.

ويأتي ذلك بعدما تعرض المدرب للخسارة من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل لا شيء.

وتحقق الأمر مرة وحيدة فقط مع سولاري في ريال مدريد، عندما خسر في يوم الثاني من شهر فبراير عام 2019 من برشلونة في الدوري الإسباني، ثم تعرض لهزيمة جديدة أياكس الهولندي في دوري الـ 16 من دوري الأبطال في يوم الخامس من الشهر ذاته، ما أسفر عن إقالته.