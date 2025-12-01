ماركا: شكوك حول مشاركة مبابي أمام ألافيش

تحوم الشكوك حول مشاركة كيليان مبابي، في مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألأفيش في الدوري الإسباني.

ويلعب ريال مدريد أمام ألافيش، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن هناك شكوك حول مشاركة كيليان مبابي في مباراة ريال مدريد أمام ألافيش.

وأوضح التقرير، أن مشاركة مبابي قد تكون مستبعدة، حيث إن تشابي ألونسو لن يخاطر به.

وكان مبابي قد غاب عن مباراة ريال مدريد بالأمس أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مبابي، لكسر في إصبع يده اليمنى، خلال مباراة ريال مدريد أمام سليتا فيجو يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي، بالأمس الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستمر معاناة ريال مدريد في الفترة الأخيرة؛ بسبب تراجع النتائج تحت قيادة تشابي ألونسو.

ولم يفز ريال مدريد في آخر 5 مباريات في مختلف البطولات والمسابقات، حيث تعادل في 3 وخسر في مباراتين.