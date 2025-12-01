المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليس مبابي وحده.. شكوك حول مشاركة ثنائي ريال مدريد في مباراة ألافيس

طارق متولي

كتب - طارق متولي

03:34 م 11/12/2025
احتفال كيليان مبابي نجم ريال مدريد

فريق ريال مدريد

أكدت تقارير إسبانية، أن هناك شكوك حول مشاركة بعض من لاعبي ريال مدريد في مباراة ألافيس، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لإذاعة COPE الإسبانية، فإن هويسن وكامافينجا لم يتم حسم مصيرهما من اللعب في مباراة ألافيس في الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في ظل الشكوك التي تثار حول مشاركة مبابي أيضًا، على الرغم من عدم مشاركته في المباراة الأخيرة للملكي أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، رغم وجوده على مقاعد بدلاء الفريق.

وغاب كل من كامافينجا وهويسن أيضًا عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث لم يجلس اللاعبان على مقاعد بدلاء الفريق.

وخسر ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام مانشستر سيتي، بالأمس الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتستمر معاناة ريال مدريد في الفترة الأخيرة؛ بسبب تراجع النتائج تحت قيادة تشابي ألونسو، ولكن سيستمر المدرب مع الفريق بشكل طبيعي كما أفادت التقارير، حيث لم يعتقد بيريز أن أداء المدرب سيكون سببًا رئيسيًا حول رحيله في الفترة الحالية.

ولم يفز ريال مدريد في آخر 5 مباريات في مختلف البطولات والمسابقات، حيث تعادل في 3 وخسر في مباراتين.

وتعد هزيمة مانشستر سيتي هي الهزيمة الثانية على التوالي لريال مدريد الذي خسر في مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني بثنائية مقابل لا شيء، ما أسفر عن تحقيق المدرب رقم سلبي لكونهما الخسارتين المتتاليتين الأسرع في تاريخ المدربين بريال مدريد منذ سولاري.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني فريق ريال مدريد فريق ألافيش

