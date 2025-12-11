كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أسباب العجز الهجومي لفريق ريال مدريد، حيث ظهر ذلك في العديد من المباريات الأخيرة وكانت أبرزها مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الملكي في مباراة مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، حيث تعد تلك الخسارة هي الثانية على التوالي بالنسبة للملكي بعد خسارة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني بثنائية مقابل لا شيء.

أسباب العجز الهجومي لريال مدريد

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الأسباب المحتملة للعجز الهجومي لفريق ريال مدريد تتمثل في 3 أسباب، أولهم إصابات اللاعبين، حيث يعاني الملكي من إصابات عديدة أبرزها مبابي الذي غاب عن مباراة الميرنجي الأخيرة بسبب الإصابة.

ولا تعد إصابة مبابي هي الوحيدة بالنسبة للفريق، بل يعاني معظم الاعبين الآخرين من إصابات بما فيهم كامافينجا وهويسن.

ويتمثل السبب الثاني في صعوبة تكيف اللاعبين مع أسلوب تشابي ألونسو الجديد وهو الضغط العالي من وجهة نظر ماركا، حيث حاول اللاعبون أكثر من مرة التكيف مع هذا الأسلوب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ما سبب تأثيرًا كبيرًا على النتائج والفعالية الهجومية.

أما السبب الثالث وفقًا للتقرير الإسباني، فيأتي حول الاعتماد الزائد على الفرديات، حيث لم يعتمد لاعبو الفريق على اللعب الجماعي في بعض الهجمات ما أسفر عن تأثرهم وعدم تسجيل الكثير من الأهداف في المباريات الأخيرة.

جدير بالذكر أنه في آخر 5 مباريات رسمية خاضها الملكي، لم يتجاوز الفريق تسجيل هدف واحد، حيث سجل الفريق 5 أهداف في 5 مباريات، بالرغم من وجود فينيسيوس جونيور ومبابي وبيلينجهام، وهم الأكثر فعالية تجاه المرمى في فريق ريال مدريد.