المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد الخسارة من السيتي.. تقارير تكشف أسباب العجز الهجومي لفريق ريال مدريد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

04:09 م 11/12/2025
حسرة لاعبو ريال مدريد

فريق ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن أسباب العجز الهجومي لفريق ريال مدريد، حيث ظهر ذلك في العديد من المباريات الأخيرة وكانت أبرزها مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر الملكي في مباراة مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، حيث تعد تلك الخسارة هي الثانية على التوالي بالنسبة للملكي بعد خسارة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني بثنائية مقابل لا شيء.

أسباب العجز الهجومي لريال مدريد 

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن الأسباب المحتملة للعجز الهجومي لفريق ريال مدريد تتمثل في 3 أسباب، أولهم إصابات اللاعبين، حيث يعاني الملكي من إصابات عديدة أبرزها مبابي الذي غاب عن مباراة الميرنجي الأخيرة بسبب الإصابة.

ولا تعد إصابة مبابي هي الوحيدة بالنسبة للفريق، بل يعاني معظم الاعبين الآخرين من إصابات بما فيهم كامافينجا وهويسن.

ويتمثل السبب الثاني في صعوبة تكيف اللاعبين مع أسلوب تشابي ألونسو الجديد وهو الضغط العالي من وجهة نظر ماركا، حيث حاول اللاعبون أكثر من مرة التكيف مع هذا الأسلوب لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ما سبب تأثيرًا كبيرًا على النتائج والفعالية الهجومية.

أما السبب الثالث وفقًا للتقرير الإسباني، فيأتي حول الاعتماد الزائد على الفرديات، حيث لم يعتمد لاعبو الفريق على اللعب الجماعي في بعض الهجمات ما أسفر عن تأثرهم وعدم تسجيل الكثير من الأهداف في المباريات الأخيرة.

جدير بالذكر أنه في آخر 5 مباريات رسمية خاضها الملكي، لم يتجاوز الفريق تسجيل هدف واحد، حيث سجل الفريق 5 أهداف في 5 مباريات، بالرغم من وجود فينيسيوس جونيور ومبابي وبيلينجهام، وهم الأكثر فعالية تجاه المرمى في فريق ريال مدريد.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني مدريد مبابي ألونسو فريق ريال مدريد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
سوريا

سوريا

10

عرضية من الجانب الأيسر لمنتخب المغرب تصطدم في دفاع سوريا وخرجت ركنية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg