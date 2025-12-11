علق إريك جارسيا لاعب فريق برشلونة على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، معربًا عن مدى سعادته وامتنانه لثقة الألماني هانز فليك به.

وقال جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتجديد عقده، إن حلمه كان هو النجاح في فريق برشلونة، مؤكدًا أنه ينوي اللعب في الفريق لبقية حياته.

تصريحات جارسيا بعد تجديد عقده مع برشلونة

وأضاف: "أريد أن أشكر هانز فليك بعد الثقة التي منحها لي في مسيرته التدريبية في الفريق، أنا أعيش أفضل لحظات حياتي في برشلونة، ومباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كانت تحول بالنسبة لي".

كما أكد اللاعب أن انتقاله إلى جيرونا كان بالغ الأهمية، إذ أتاح له فرصة اللعب لدقائق طويلة، كما منحه الثقة التي غرسها فيه المدرب هناك.

وفيما يتعلق بالمركز الذي يشعر فيه براحة أكبر في الملعب، أكد أنه يحب اللعب في مركز وسط الملعب، لكنه في هذا السياق يتكيف دائماً مع توجيهات المدرب ويبذل قصارى جهده من أجل المشاركة باستمرار.

وجدد اللاعب عقده مع الفريق الإسباني حتى عام 2031، لتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة له مع الفريق في الفترة المقبلة.

وعن إمكانية ارتداء اللاعب شارة القيادة، اختتم جارسيا: "الأمر ليس اختياراً، بل هو أمر فطري، لقد كنت دائمًا قائداً في الفئات العمرية الأصغر، لكن الهدف هو مساعدة زملائي في الفريق بغض النظر عن الشارة".