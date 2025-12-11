المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد إعلان تجديد عقده.. جارسيا: أعيش أفضل لحظات حياتي في برشلونة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:22 م 11/12/2025
جارسيا

إريك جارسيا

علق إريك جارسيا لاعب فريق برشلونة على تجديد عقده مع الفريق الكتالوني، معربًا عن مدى سعادته وامتنانه لثقة الألماني هانز فليك به.

وقال جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتجديد عقده، إن حلمه كان هو النجاح في فريق برشلونة، مؤكدًا أنه ينوي اللعب في الفريق لبقية حياته.

تصريحات جارسيا بعد تجديد عقده مع برشلونة

وأضاف: "أريد أن أشكر هانز فليك بعد الثقة التي منحها لي في مسيرته التدريبية في الفريق، أنا أعيش أفضل لحظات حياتي في برشلونة، ومباراة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا كانت تحول بالنسبة لي".

كما أكد اللاعب أن انتقاله إلى جيرونا كان بالغ الأهمية، إذ أتاح له فرصة اللعب لدقائق طويلة، كما منحه الثقة التي غرسها فيه المدرب هناك.

وفيما يتعلق بالمركز الذي يشعر فيه براحة أكبر في الملعب، أكد أنه يحب اللعب في مركز وسط الملعب، لكنه في هذا السياق يتكيف دائماً مع توجيهات المدرب ويبذل قصارى جهده من أجل المشاركة باستمرار.

وجدد اللاعب عقده مع الفريق الإسباني حتى عام 2031، لتبدأ مرحلة جديدة بالنسبة له مع الفريق في الفترة المقبلة.

وعن إمكانية ارتداء اللاعب شارة القيادة، اختتم جارسيا: "الأمر ليس اختياراً، بل هو أمر فطري، لقد كنت دائمًا قائداً في الفئات العمرية الأصغر، لكن الهدف هو مساعدة زملائي في الفريق بغض النظر عن الشارة".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة نادي برشلونة إريك جارسيا فريق برشلونة تجديد عقد جارسيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
سوريا

سوريا

79

جووووووووووووووووووول لمنتخب المغرب الثاني أحرزه وليد ازارو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg