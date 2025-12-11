المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فحص طبي لـ كيليان مبابي يحسم مصيره من مباراة ألافيس بالدوري الإسباني

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:56 م 11/12/2025
مبابي

مبابي

يستعد النجم الفرنسي كيليان مبابي لإجراء فحص طبي جديد غدًا الجمعة، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة ريال مدريد أمام ألافيس في الدوري الإسباني.

فحص طبي لـ كيليان مبابي يحسم مصيره من مباراة ألافيس

وبحسب ما ذكرته إذاعة cadena ser الإسبانية، فإن الجهاز الطبي لفريق ريال مدريد لا يزال يقوم بتقييم الحالة البدنية لمبابي بعد شكواه الأخيرة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إشراكه في لقاء ألافيس في الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يحسم ريال مدريد موقف اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بالاعتماد عليه أساسيًا أو استبعاده حفاظًا على سلامته.

وكان قد جلس اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة مانشستر سيتي الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السماوي بنتيجة 2-1.

وتعرض مبابي، لكسر في إصبع يده اليمنى، خلال مباراة ريال مدريد أمام سليتا فيجو يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني، كما اشتكى من بعض الآلام في الساق بعد المباراة.

وسيلعب ريال مدريد أمام ألافيس، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.

وكانت قد أكدت صحيفة ماركا أن مشاركة مبابي في اللقاء قد تكون مستبعدة، حيث أن تشابي ألونسو لن يخاطر به وسيرى نتائج التقرير الطبي قبل حسم قراره.

مباراة ريال مدريد القادمة
