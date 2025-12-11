أكد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن مدربه تشابي ألونسو لم يفقد سيطرته على غرفة اللاعبين، وأن لاعبي الفريق لا يزالوا يقاتلون من أجل مدربهم الذي يتعرض لضغوط شديدة.

ويواجه ألونسو ضغوطا شديدة في ريال مدريد بعد النتائج المتراجعة منذ الخسارة أمام ليفربول الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التعثر الأخير أمام مانشستر سيتي الذي حول تأخره أمام ريال مدريد بهدف إلى الفوز 2-1 في العاصمة الإسبانية، لتكون الخسارة الثانية على التوالي للفريق على أرضه، ليحقق الملكي انتصارين فقط في آخر 8 مباريات.

ومع شائعات وجود خلافات داخل غرفة اللاعبين، فإن عددا من المراقبين المحليين يتوقع أن ألونسو، الذي تولى المهمة في الصيف الماضي، قد يرحل قريبا.

وقال بيلينجهام في تصريحات عبر وسائل الإعلام: "في المباراتين الماضيتين، خذلنا أنفسنا، لكن لا أحد يقصر في عمله، ولا أحد يشكو، والموسم لم ينته بعد".

وأضاف: "يجب أن نتدارك الأمر، ونواصل القتال من أجل العودة والتقدم من جديد".

وأكمل: "كلاعب أرى ما يحدث في غرفة اللاعبين، أعمل مع المدرب كل يوم، فلدينا كل ما يلزم من أجل تحويل الأمور لمصلحتنا".

وأتم بيلينجهام حديثه: "لدي إيمان كامل أن الموسم لم ينته، ليس لأننا فقط تعرضنا لنتائج سيئة أو أداء متواضع".