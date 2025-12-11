المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

1 0
16:30
سوريا

سوريا

كأس العرب
فلسطين

فلسطين

- -
19:30
السعودية

السعودية

الدوري الأوروبي
دينامو زغرب

دينامو زغرب

- -
19:45
ريال بيتيس

ريال بيتيس

الدوري الأوروبي
يونج بويز

يونج بويز

- -
19:45
ليل

ليل

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بيلينجهام: موسم ريال مدريد لم ينته بعد.. ولا أحد يقصر في عمله

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:01 م 11/12/2025
بيلينجهام

بيلينجهام - ريال مدريد

أكد الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد أن مدربه تشابي ألونسو لم يفقد سيطرته على غرفة اللاعبين، وأن لاعبي الفريق لا يزالوا يقاتلون من أجل مدربهم الذي يتعرض لضغوط شديدة.

ويواجه ألونسو ضغوطا شديدة في ريال مدريد بعد النتائج المتراجعة منذ الخسارة أمام ليفربول الشهر الماضي بدوري أبطال أوروبا.

وجاء التعثر الأخير أمام مانشستر سيتي الذي حول تأخره أمام ريال مدريد بهدف إلى الفوز 2-1 في العاصمة الإسبانية، لتكون الخسارة الثانية على التوالي للفريق على أرضه، ليحقق الملكي انتصارين فقط في آخر 8 مباريات.

ومع شائعات وجود خلافات داخل غرفة اللاعبين، فإن عددا من المراقبين المحليين يتوقع أن ألونسو، الذي تولى المهمة في الصيف الماضي، قد يرحل قريبا.

وقال بيلينجهام في تصريحات عبر وسائل الإعلام: "في المباراتين الماضيتين، خذلنا أنفسنا، لكن لا أحد يقصر في عمله، ولا أحد يشكو، والموسم لم ينته بعد".

وأضاف: "يجب أن نتدارك الأمر، ونواصل القتال من أجل العودة والتقدم من جديد".

وأكمل: "كلاعب أرى ما يحدث في غرفة اللاعبين، أعمل مع المدرب كل يوم، فلدينا كل ما يلزم من أجل تحويل الأمور لمصلحتنا".

وأتم بيلينجهام حديثه: "لدي إيمان كامل أن الموسم لم ينته، ليس لأننا فقط تعرضنا لنتائج سيئة أو أداء متواضع".

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي جود بيلينجهام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
المغرب (الثاني)

المغرب (الثاني)

0 0
سوريا

سوريا

79

جووووووووووووووووووول لمنتخب المغرب الثاني أحرزه وليد ازارو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg