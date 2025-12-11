أعرب الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي اتحاد جدة السعودي، وقائد ريال مدريد السابق، عن أسفه للتعثرات المتتالية، التي ضربت النادي الملكي، خلال الفترة الماضية.

وتعرض ريال مدريد للخسارة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتراجع إلى المركز السابع، برصيد 12 نقطة.

كما تعرض الفريق لسلسلة نتائج مخيبة للآمال، في بطولة الدوري الإسباني، ليفرط في الصدارة لصالح غريمه التقليدي، برشلونة، بفارق أربع نقاط.

بنزيما يعلق على أزمة ريال مدريد

وقال بنزيما، خلال تصريحاته عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لا يستطيع تشابي ألونسو فعل أي شيء حقًا، لديه أسماء رائعة، لذلك يجب عليه وضع تلك الأسماء على أرض الملعب".

وأضاف: "الأمر صعب، كل لاعب لديه غروره وهدفه الخاص، هؤلاء النجوم بحاجة إلى أن يقولوا لأنفسهم أن لكل منهم أشياء يجب تقديمها للفريق، والأهم من ذلك كله أنهم بحاجة إلى التواصل الجيد".

وتابع: "المشكلة تكمن في عدم تقبلك لوجود لاعب أمامك يسجل أهدافاً أكثر منك، تحدث هذه المشاكل عندما يكون لديك الكثير من النجوم معًا".

وأشار: "إذا كان زميلك في الفريق أفضل منك، فعليك أن تتقبل ذلك، لأن هذا الزميل لا يزال بحاجة إلى الآخرين، فهو لا يستطيع القيام بكل شيء بمفرده".

وواصل بنزيما: "إحدى المشاكل الأخرى في ريال مدريد هي عدم وجود لاعبين مخضرمين ذوي خبرة، شخص سيذهب إلى كيليان مبابي، وبيلينجهام، وفينيسيوس ويخبرهم بما يحدث من أخطاء".

وأتم في هذا الصدد: "في ريال مدريد، كل نجم هناك يريد أن يكون اللاعب الأفضل، لذا فالأمر صعب، إنها مشكلة معقدة على الجهاز الفني والمدرب".