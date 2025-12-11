المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
16:30
العراق

العراق

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

- -
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

- -
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كيف يسهل "السجل المدني" صفقة انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة؟

رائد سمير

كتب - رائد سمير

09:09 م 11/12/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم - صورة أرشيفية

تترقب الكرة المصرية واحدة من أبرز الصفقات على مدار تاريخها، في ظل محاولات نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بارزة أن إدارة برشلونة تتمسك بحسم صفقة التعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، في الشتاء المقبل، حيث تتواصل المفاوضات بين الناديين، خلال الفترة الحالية.

صفقة حمزة عبد الكريم كادت أن تزداد العقبات بها، لولا "السجل المدني"، الذي سيسهل كثيرًا انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة، بشكل مباشر، حال التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في ملف الصفقات، على أنه لا يجوز انتقال لاعب إلى نادٍ خارج موطنه، دون الوصول لسن الـ 18 عامًا، وهو ما يضطر الأندية عادةً للعودة للبحث في مستندات اللاعبين قبل حسم أي صفقة واعدة.

وتنص المادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على: "لا يُسمح بإجراء انتقال دولي للاعبين الذين هم دون 18 عامًا.. أي أن الحد الأدنى القانوني للانتقال الدولي هو 18 سنة، وذلك لحماية القاصرين".

عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، سيصل إلى عامه الـ 18 في الأول من يناير المقبل، وهو تاريخ ميلاده المسجل في "السجل المدني"، وهو ما يعني إمكانية انتقاله إلى برشلونة، في اليوم الأول من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك دون الانتظار لحين بلوغه السن القانونية.

مستندات حمزة عبد الكريم في السجل المدني، ستجعل اللاعب الشاب المصري على أعتاب ارتداء قميص برشلونة بشكل رسمي، بعد 20 يومًا فقط، وفي اليوم الأول من عامه الجديد، وهو اليوم الأول من عام 2026 أيضًا، وذلك حال توصل برشلونة لاتفاق نهائي على إتمام الصفقة حتى 31 ديسمبر الجاري.

مباراة برشلونة القادمة
الأهلي منتخب مصر برشلونة حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg