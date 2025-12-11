تترقب الكرة المصرية واحدة من أبرز الصفقات على مدار تاريخها، في ظل محاولات نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بارزة أن إدارة برشلونة تتمسك بحسم صفقة التعاقد مع حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، في الشتاء المقبل، حيث تتواصل المفاوضات بين الناديين، خلال الفترة الحالية.

صفقة حمزة عبد الكريم كادت أن تزداد العقبات بها، لولا "السجل المدني"، الذي سيسهل كثيرًا انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة، بشكل مباشر، حال التوصل لاتفاق نهائي بين الناديين.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم في ملف الصفقات، على أنه لا يجوز انتقال لاعب إلى نادٍ خارج موطنه، دون الوصول لسن الـ 18 عامًا، وهو ما يضطر الأندية عادةً للعودة للبحث في مستندات اللاعبين قبل حسم أي صفقة واعدة.

وتنص المادة 19 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على: "لا يُسمح بإجراء انتقال دولي للاعبين الذين هم دون 18 عامًا.. أي أن الحد الأدنى القانوني للانتقال الدولي هو 18 سنة، وذلك لحماية القاصرين".

عبد الكريم، البالغ من العمر 17 عامًا، سيصل إلى عامه الـ 18 في الأول من يناير المقبل، وهو تاريخ ميلاده المسجل في "السجل المدني"، وهو ما يعني إمكانية انتقاله إلى برشلونة، في اليوم الأول من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك دون الانتظار لحين بلوغه السن القانونية.

مستندات حمزة عبد الكريم في السجل المدني، ستجعل اللاعب الشاب المصري على أعتاب ارتداء قميص برشلونة بشكل رسمي، بعد 20 يومًا فقط، وفي اليوم الأول من عامه الجديد، وهو اليوم الأول من عام 2026 أيضًا، وذلك حال توصل برشلونة لاتفاق نهائي على إتمام الصفقة حتى 31 ديسمبر الجاري.