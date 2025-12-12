المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميًا.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع دي بول نهائيا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:28 ص 12/12/2025
دي بول

دي بول

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي، التعاقد مع رودريجو دي بول، بشكل نهائي من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكان دي بول، قد انضم إلى نادي إنتر ميامي، في شهر يوليو الماضي، على سبيل الإعارة، قبل يقرر النادي الأمريكي شرائه نهائيا.

ووقع دي بول على عقد لمدة 3 مواسم قادمة، حتى يونيو 2029 مع نادي إنتر ميامي.

ويحصل نادي أتلتيكو مدريد، على 15 مليون يورو من نادي إنتر ميامي، مقابل بيع دي بول.

ورفض دي بول، تجديد عقده مع نادي أتلتيكو مدريد، حيث كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليقرر الروخيبلانكوس، بيعه والاستفادة منه.

وترك دي بول، البالغ من العمر 31 عامًا، بصمته بالفعل في ميامي، حيث ساهم في فوز الفريق بأول لقب له الدوري الأمريكي، حيث سجل هدفين وصنع أربعة أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات.

وانضم دي بول إلى أتلتيكو مدريد عام 2021 قادمًا من أودينيزي مقابل 36 مليون يورو، ولعب 187 مباراة، مسجلاً 14 هدفًا، ومقدمًا 24 تمريرة حاسمة خلال أربعة مواسم.

 

 

أتلتيكو مدريد إنتر ميامي دي بول

