فليك يعلق على أزمة ريال مدريد وألونسو.. ويشيد بتطور نجوم برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:31 م 12/12/2025
فليك

هانز فليك

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن كل مباراة في مسابقة الدوري صعبة، خاصة حينما لا يلعب الفريق بـ100% من مستواه.

وتقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا على أرضية ملعب سبوتفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة، من عمر الدوري الإسباني 2025-2026.

تصريحات فليك قبل مباراة برشلونة وأوساسونا

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي: "نريد اللعب بمستوانا الكامل، ونحضر للمباراة بشكل جيد، سواء لعبنا ضد أتلتيكو مدريد، أو بيلباو، أو أوساسونا، نركز على تحضير اللاعبين حسب رغبتنا للمباراة، وهدفُنا هو الفوز بالنقاط الثلاث".

وأضاف: "كفريق بحجم برشلونة ونلعب في كل المنافسات، فمن الجيد أن تملك فريقًا جيدًا، أنا سعيد بامتلاكنا لاعبين أو 3 في كل مركز، وهذا يطور من مستوى اللاعبين عبر التنافس بينهم في المراكز، وهذا هو الأمر بين فيران وليفاندوفسكي، هذا جيد".

وواصل: "حينما نرى ما فعلوه في آخر الأسابيع، سواء ليفا أو فيران، فالأمر مثالي. خاصة ما يحصل في التدريبات، وهذا أمر جيد، كما قلتُ دائمًا، الجودة في التدريبات أصبحت مختلفة تمامًا عما كان عليه الأمر قبل شهرين".

وتابع: "لعبنا بإيريك جارسيا في مركز الوسط المدافع، وأبلى جيدًا، حاليًا من الجيد أن نبقى بهذا الاستقرار، لكن لا يمكنك أن تعلم ما سيحصل، من المهم الآن أن يتعافى جيدًا خلال الساعات المقبلة، ثم سنقرر يوم غد موقفه من المباراة".

وأشار: "قدمنا مباريات جيدة في الفترة الأخيرة، مع جول، كوبارسي، جيرارد وبالدي، وإيريك، فرينكي دي يونج كان مريضًا وغاب عن مباراتين، ولهذا لم يلعب. عليه أن يتحسن، ومن الطبيعي غيابه بعد ما حصل معه".

وأردف: "بعد خسارة ريال مدريد، أصبحنا متقدمين بفارق 4 نقاط، والآن الطريق لا يزال طويلًا، لازلنا في شهر ديسمبر، هناك مباريات عديدة، يجب دائمًا أن ننظر إلى أنفسنا، لأننا نملك الجودة التي يمكننا بها الفوز بكل مباراة، وهذا ما نريدُه".

ولفت: "خوان جارسيا هو الحارس الأول وهذا المهم، أنا أركز على من سيلعب في الملعب، لكنني لا أركز على من سيكون الثاني أو الثالث، سواء تشيزني أو شتيجن، المهم أنه لديّ حراس أثق بهم".

وأوضح: "تغير وضع برشلونة مقارنة بريال مدريد، كل شيء في البارسا يمضي بسعادة، وعكس ذلك في ريال مدريد؟ نحنُ لا نركز على ريال مدريد، نركز على أنفسنا فقط، والوضع الذي لدينا. 100% برشلونة فقط".

وأفاد: "هل تحدثم مع شتيجن بعد حصوله على التصريح الطبي، حول دوره في الفريق ومستقبله، وهل يخطط لشئ بخصوص مستقبله؟ أجاب: "بكل تأكيد أتحدث مع اللاعبين هذا عملي. لكنه أمر خاص بيني وبينه".

وحول ماركوس راشفورد قال: "إذا كان في دكة البدلاء، فهذا يعني أننا نملك فريقًا جيدًا. لدينا لاعبون رائعون في مركزه، ولذلك الأمور هي كما هي عليه، هو لاعب محترف، سواء عقليته أو سلوكياته، وقد احتاج في البداية أن يتأقلم معنا".

وأتم: "تشابي ألونسو مع ريال مدريد، والذي لم تمضِ سوى 6 أشهر على تعيينه، وبالفعل بدأت الانتقادات بشأنه بعد النتائج السلبية؟ هذا موضوع يمكننا الحديث عنه كثيرًا، لكنني لا أريد ذلك، فقط برشلونة، لهذا أنا هنا".

برشلونة ريال مدريد أوساسونا الدوري الإسباني هانز فليك

