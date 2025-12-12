المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

0 0
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

- -
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألفاريز يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:42 م 12/12/2025
ألفاريز

جوليان ألفاريز

حسم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، موقفه من الانضمام إلى صفوف فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم جديد، من أجل خلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، ويحظى بإعجاب عدة أندية أوروبية وسعودية.

ويحتاج برشلونة إلى تخصيص ميزانية ضخمة، للتعاقد مع ألفاريز، حيث يبلغ شرط إنهاء عقده الحالي 500 مليون يورو، ولن يبيعه أتلتيكو بأقل من 200 مليون يورو.

ألفاريز يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة

وعلق جوليان ألفاريز، خلال مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مستقبله واهتمام برشلونة بضمه، حيث قال: "بصراحة، لا يزعجني الأمر، أحاول ألا أعطي ذلك اهتماماً كبيراً".

وتابع: "أعلم أن هناك حديث يدور، إنه منتشر في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي، أعتقد أن كل ما يقال على الإنترنت أهم بكثير مما يحدث بالفعل".

وأضاف: "أركز بشدة على هذا الموسم، وعلى ما ينتظرني في أتلتيكو مدريد، لذلك أحاول تجاهل كل ذلك والتفكير في نفسي وفي مواصلة التطور كلاعب وفي تحقيق الفوز".

وتحدث ألفاريز عن إمكانية الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في نهاية الموسم الماضي بأن: "هناك كثير من الأحاديث حولي، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

واختتم: "هناك أوجه تشابه بين دييجو سيميوني وبيب جوارديولا، طريقة تنافسهم وعقلية الفوز لديهم واحدة، لكن ما نراه جميعًا هو اختلاف أفكار كل منهم عند التعامل مع المباريات وفهم كرة القدم".

ولعب المهاجم الأرجنتيني 21 مباراة هذا الموسم، نجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع البطولات مع أتلتيكو مدريد.

برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد جوليان ألفاريز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
إنبي

إنبي

9

تسديدة من زياد كمال من داخل منطقة الجزاء خرجت بعيدة عن مرمى سيحا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg