ألفاريز يحسم موقفه النهائي من الانتقال إلى برشلونة

حسم المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، موقفه من الانضمام إلى صفوف فريق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

برشلونة يتطلع إلى التعاقد مع مهاجم جديد، من أجل خلافة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، ويحظى بإعجاب عدة أندية أوروبية وسعودية.

ويحتاج برشلونة إلى تخصيص ميزانية ضخمة، للتعاقد مع ألفاريز، حيث يبلغ شرط إنهاء عقده الحالي 500 مليون يورو، ولن يبيعه أتلتيكو بأقل من 200 مليون يورو.

ألفاريز يعلق على ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة

وعلق جوليان ألفاريز، خلال مقابلة مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مستقبله واهتمام برشلونة بضمه، حيث قال: "بصراحة، لا يزعجني الأمر، أحاول ألا أعطي ذلك اهتماماً كبيراً".

وتابع: "أعلم أن هناك حديث يدور، إنه منتشر في كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعي، أعتقد أن كل ما يقال على الإنترنت أهم بكثير مما يحدث بالفعل".

وأضاف: "أركز بشدة على هذا الموسم، وعلى ما ينتظرني في أتلتيكو مدريد، لذلك أحاول تجاهل كل ذلك والتفكير في نفسي وفي مواصلة التطور كلاعب وفي تحقيق الفوز".

وتحدث ألفاريز عن إمكانية الرحيل عن أتلتيكو مدريد، في نهاية الموسم الماضي بأن: "هناك كثير من الأحاديث حولي، سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

واختتم: "هناك أوجه تشابه بين دييجو سيميوني وبيب جوارديولا، طريقة تنافسهم وعقلية الفوز لديهم واحدة، لكن ما نراه جميعًا هو اختلاف أفكار كل منهم عند التعامل مع المباريات وفهم كرة القدم".

ولعب المهاجم الأرجنتيني 21 مباراة هذا الموسم، نجح في تسجيل 11 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة في جميع البطولات مع أتلتيكو مدريد.