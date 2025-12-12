يعاني ريال مدريد من تراجع واضح في الأداء على الصعيدين المحلي والأوروبي، بعد الهزيمتين الأخيرتين أمام سيلتا فيجو 2-0 في الدوري الإسباني، ومانشستر سيتي 2-1 في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

مستقبل تشابي ألونسو على المحك بعد الهزائم المتتالية

وتتصاعد الضغوط على المدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يواجه تحديًا كبيرًا لإعادة الفريق إلى المسار الصحيح، وإلا فقد يواجه نهاية مبكرة لفترته التدريبية مع النادي الملكي.

ولم تساعد الإصابات الفريق، حيث غاب هداف ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي، كما بقي مبابي على مقاعد البدلاء، بينما غاب عدد من المدافعين الأساسيين، ما أسهم في تراجع مستوى الفريق أمام العملاق الإنجليزي.

رغم ذلك، أظهرت إدارة ريال مدريد صبرًا نسبيًا تجاه المدرب، إذ أفادت صحيفة آس أن النادي مستعد لمنحه مهلة حتى رأس السنة لتصحيح الأوضاع.

وفي غرفة الملابس، أفادت بعض التقارير بأن ألونسو يواجه صعوبة في فرض تكتيكاته على اللاعبين، مع وجود خلافات واضحة مع رودريجو وفينيسيوس جونيور.

ومع ذلك، نقلت صحيفة آس أن اللاعبين يبدون دعمهم للمدرب ويتحملون مسؤولية النتائج السلبية الأخيرة.

ويواجه ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس في العاشرة مساء بعد غدٍ الأحد، على ملعب مينديزوروتزا، لحساب منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني الممتاز.