المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
محلية
قارية
عالمية
أوروبية
عربية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

0 1
20:00
إنبي

إنبي

كأس العرب
الجزائر (الثاني)

الجزائر (الثاني)

1 1
19:30
الإمارات

الإمارات

الدوري الفرنسي
أنجيه

أنجيه

- -
21:45
نانت

نانت

كأس العرب
الأردن

الأردن

1 0
16:30
العراق

العراق

الدوري الألماني
يونيون برلين

يونيون برلين

0 0
21:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري المصري الممتاز - سيدات
بيراميدز

بيراميدز

0 2
14:30
الأهلي

الأهلي

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
جيرونا

جيرونا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مبابي ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة 16

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:44 م 12/12/2025
كيليان مبابي نجم ريال مدريد

كيليان مبابي

يشتعل السباق بين هدافي الدوري الإسباني 2025-2026، مع بداية جولة جديدة من المسابقة.

وبعد انطلاق نسخة الموسم الحالي من الليجا منتصف شهر أغسطس الماضي، أقيمت حتى الآن 16 جولة بالمسابقة، شهدت تنافسا على المراكز الأولى بترتيب الهدافين.

ويتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد، الفائز بجائزة "بيتشيتشي" بصفته هداف الليجا الموسم الماضي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن، برصيد 16 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني فيران توريس، مهاجم برشلونة، الذي سجل 11 هدفا، يليه زميله روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ8 أهداف.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 16 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 16 هدفا

فيران توريس (برشلونة) - 11 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 8 أهداف

فيدات موريكي (ريال مايوركا) - 8 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - 7 أهداف

لامين يامال (برشلونة) - 6 أهداف

طالع الترتيب كاملا من هنا

 

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 1
إنبي

إنبي

76

مباراة هادئة في أحداثها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg