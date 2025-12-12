يشتعل السباق بين هدافي الدوري الإسباني 2025-2026، مع بداية جولة جديدة من المسابقة.

وبعد انطلاق نسخة الموسم الحالي من الليجا منتصف شهر أغسطس الماضي، أقيمت حتى الآن 16 جولة بالمسابقة، شهدت تنافسا على المراكز الأولى بترتيب الهدافين.

ويتصدر كيليان مبابي نجم ريال مدريد، الفائز بجائزة "بيتشيتشي" بصفته هداف الليجا الموسم الماضي، ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن، برصيد 16 هدفا.

ويأتي في المركز الثاني فيران توريس، مهاجم برشلونة، الذي سجل 11 هدفا، يليه زميله روبرت ليفاندوفسكي صاحب الـ8 أهداف.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل انطلاق الجولة 16 من المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

كيليان مبابي (ريال مدريد) - 16 هدفا

فيران توريس (برشلونة) - 11 هدفا

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - 8 أهداف

فيدات موريكي (ريال مايوركا) - 8 أهداف

جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد) - 7 أهداف

لامين يامال (برشلونة) - 6 أهداف

