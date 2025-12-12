أكدت تقارير صحفية فرنسية، أن فريق باريس سان جيرمان انتصر بشكل طفيف على مهاجمه السابق كيليان مبابي، في النزاع القانوني القائم بينهما بسبب رغبة اللاعب في الحصول على بعض حقوقه المالية.

وقالت شبكة RMC Sport الفرنسية، إن نادي باريس سان جيرمان حقق انتصارًا جزئيًا على مبابي، بعدما قام اللاعب بالاستئناف على قرار المحكمة الصادر في مايو الماضي بإلغاء الحجز على مبلغ 55 مليون يورو من حسابات النادي.

وقامت المحكمة برفض استئناف كيليان مبابي، بل طالبت قائد المنتخب الفرنسي بتغطية التكاليف القانونية ودفع 3000 يورو لنادي باريس سان جيرمان لإساءة استخدام الإجراءات القانونية.

وأشارت الشبكة إلى أن المحكمة أكدت عدم صحة ادعاءات مبابي بشأن الحجوزات التي فرضها على حسابات النادي في أبريل الماضي للمرة الثانية، موضحة أن فريق باريس سان جيرمان سيواصل الدفاع بقوة عن حقوقه حسب ما صرح به رينو سيميردجيان المحامي التابع للنادي الباريسي في هذه القضية.

ويرى مبابي أنه يحق له الحصول على 55 مليون يورو من فريق باريس سان جيرمان، بموجب بعض البنود المتواجدة في العقد والتي لم يلتزم بها النادي حسب رؤيته.

ولم يشارك مبابي في مباراة ريال مدريد الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، حيث جلس اللاعب على مقاعد البدلاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة سليتا فيجو.

ولا يزال لم يتم حسم مصير اللاعب من مباراة الملكي المقبلة أمام ألافيس في الليجا.