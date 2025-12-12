المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

صراع إنجليزي ألماني على ضم نجم ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:04 م 12/12/2025 تعديل في 10:15 م
جونزالو جارسيا مهاجم ريال مدريد

جونزالو جارسيا

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام عددًا من أندية الدوري الإنجليزي، بالحصول على خدمات النجم الشاب، جونزالو جارسيا، مهاجم ريال مدريد الإسباني.

وقدّم جارسيا، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يمتد عقده حتى عام 2030، أداءً مميزًا مع ريال مدريد، في كأس العالم للأندية 2025، بعدما سجل أربعة أهداف.

بينما لم يسجل أية أهداف في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقد شارك أساسيًا ولمدة 58 دقيقة، في خسارة الريال أمام مانشستر سيتي (1-2)، بدوري الأبطال.

جونزالو جارسيا على رادار الدوري الإنجليزي

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن جونزالو يحظى بإعجاب عددًا من أندية الدوري الإنجليزي، بعدما راقبه كل من أستون فيلا، ليدز يونايتد، برايتون، وكذلك وولفرهامبتون.

علاوة على ذلك، يحظى جونزالو باهتمام بالغ من ثنائي الدوري الألماني، شتوتجارت وآينتراخت فرانكفورت، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورت ألمانيا.

ويمثل خيار آينتراخت فرانكفورت، فرصة مميزة، حيث سيشارك اللاعب في دوري أبطال أوروبا، عقب يناير المقبل، بينما سيشارك في الدوري الأوروبي، حال انضمامه إلى شتوتجارت.

وأشار تقرير "ديفينسا سنترال" إلى أن سعر بيع جونزالو جارسيا يصل إلى 15 مليون يورو، وهو مبلغ لن يمثل عقبة على الأندية الراغبة في ضم اللاعب، خلال يناير المقبل.

موقف ريال مدريد

حسم ريال مدريد موقفه النهائي بشأن مستقبل جونزالو جارسيا، حيث يريد الميرنجي إعارة المهاجم البرازيلي إندريك فيليبي إلى أولمبيك ليون الفرنسي، خلال يناير 2026.

بينما سيظل جارسيا ضمن صفوف ريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري، للتناوب مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتميل إدارة النادي الملكي إلى خروج جونزالو جارسيا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلى سبيل الإعارة، وليس بشكل نهائي.

ريال مدريد الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني جونزالو جارسيا

